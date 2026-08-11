Novo filme do Batman pode ter vilões icônicos do herói; conheça

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‘Batman: Parte 2’, sequência do filme de Matt Reeves que estreou em 2022, está em desenvolvimento e uma imagem do set de filmagens pode ter revelado que a produção vai abordar um dos arcos recentes mais celebrados do Homem-Morcego, conhecido como ‘A Corte das Corujas’.

A imagem mostra um veículo da produção com um papel escrito “Semper Vigilans”, que pode ser uma alusão a Corte das Corujas, que sempre fica vigilante ao agir pelas sombras de Gotham.

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Veja:

Semper Vigilans is now 100% confirmed as the working title for ‘THE BATMAN: PART 2’



It translates to “Always Vigilant” & “Ever Watchful” 🦇 pic.twitter.com/PFdohQsg5E — The Batman Saga News (@TheBatmanSagaNW) August 10, 2026

O que é A Corte das Corujas?

A Corte das Corujas foi criada por Greg Capullo e Scotty Snyder durante a fase d'Os Novos 52 e consiste em uma sociedade secreta de Gotham City que existe nas sombras. A facção é formada pelas famílias mais antigas e ricas da cidade.

Para atingir os seus objetivos, eles utilizam assassinos altamente treinados chamados de Garras, que são pessoas treinadas e ressuscitadas pelo grupo.

Nos quadrinhos, Bruce Wayne acredita que a Corte teria sido responsável pela morte dos seus pais, e chegou a investigar a conspiração, o que não rende frutos.

No entanto, ao eventualmente revelar um plano para revitalizar Gotham, a Corte manda o assassino William Cobb atrás dele, começando o embate entre o Homem-Morcego e a sociedade secreta.

O grupo esteve presente em várias sagas do herói desde 2012, e se tornaram um dos antagonistas modernos mais celebrados pelos fãs do herói da DC Comics.

A Corte das Corujas - Foto: Divulgação | DC Comics

Batman: Parte 2 adiado

Batman: Parte 2, originalmente previsto para 1º de outubro de 2027, será lançado em 18 de fevereiro de 2028.

As alterações no cronograma acontecem em meio ao conturbado processo de aquisição da Warner Bros. pela Paramount, que segue travado por ações antitruste movidas pelos procuradores-gerais da Califórnia, Nova York e outros dez estados.

A expectativa inicial era de que a fusão fosse concluída até o segundo semestre de 2026, mas o processo continua sem definição.

Com isso, a nova data de estreia coincide com o feriado prolongado do Dia dos Presidentes, período que já recebeu lançamentos de sucessos como ‘Pantera Negra’, ‘Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania’ e ‘Capitão América: Admirável Mundo Novo’.

Batman: Parte 2 já ganhou o primeiro teaser.

Confira abaixo:

Sequência de um sucesso

Batman: Parte 2 será a continuação do filme de 2022, que reinventou o herói em uma abordagem mais sombria, com atmosfera noir e maior destaque para seu lado detetive. O primeiro Batman com Robert Pattinson arrecadou perto de US$ 772 milhões.

Batizada de ‘Saga de Crime do Batman’, essa narrativa coloca Pattinson no papel de um jovem Bruce Wayne, em seus primeiros anos como o Cavaleiro das Trevas.

O elenco contou ainda com Zoë Kravitz como Mulher-Gato, Colin Farrell como Pinguim, Paul Dano fez o vilão Charada e John Turturro foi Carmine Falcone. Jeffrey Wright interpretou o novo Comissário Gordon e Andy Serkis deu vida ao Alfred.

Para a sequência, Pattinson retorna, junto com Farrell, Wright e Serkis. Entre as novidades no elenco estão Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Charles Dance, Brian Tyree Henry e Sebastian Koch.