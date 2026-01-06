DC COMICS
Duas estrelas da Marvel vão estar na continuação de Batman; saiba quem
Novo ator negocia papel na sequência, prevista para chegar aos cinemas em 2027
Por Beatriz Santos
A aguardada continuação do universo do Homem-Morcego ganha reforços de peso. Batman: Parte 2 terá no elenco dois nomes conhecidos do cinema de super-heróis, segundo informações da revista Variety, ainda não confirmadas oficialmente pela DC Studios.
De acordo com a publicação norte-americana, Sebastian Stan está em negociações para integrar o filme. O ator é conhecido mundialmente por sua longa trajetória na Marvel Studios, onde deu vida ao Soldado Invernal (Bucky Barnes) ao longo de mais de uma década no Universo Cinematográfico Marvel.
Caso o acordo seja fechado, Stan se junta a Robert Pattinson, que retorna como Bruce Wayne, e a Scarlett Johansson, outro nome recentemente associado à produção e que também carrega uma relação direta com a rival da DC, após interpretar a Viúva Negra em diversos filmes da Marvel.
A possível presença de Stan e Johansson no elenco reforça um movimento cada vez mais comum em Hollywood, com atores que marcaram o cinema de super-heróis migrando entre universos concorrentes.
Até o momento, o papel que Stan interpretará não foi revelado. No caso de Johansson, rumores indicam uma possível conexão com Harvey Dent/Duas-Caras, embora nenhuma confirmação oficial tenha sido feita.
Um Batman fora do DCU
Sob o comando criativo de Matt Reeves, a franquia iniciada em 2022 segue em uma linha narrativa independente dentro do universo da DC. A informação já foi confirmada por James Gunn, que afirmou que o filme não integra o novo DCU.
A história acompanha um Bruce Wayne mais jovem, ainda em seus primeiros anos como o Cavaleiro das Trevas, em uma Gotham sombria e realista. O elenco do primeiro longa contou com Zoë Kravitz como Mulher-Gato, Colin Farrell como Pinguim, Paul Dano como Charada, além de John Turturro, Jeffrey Wright, Andy Serkis e Barry Keoghan.
O primeiro The Batman arrecadou cerca de US$ 772 milhões nas bilheterias mundiais, consolidando o sucesso da nova abordagem do personagem. Desde então, poucas informações concretas sobre a sequência foram divulgadas.
O desenvolvimento do segundo filme levou mais tempo após Matt Reeves concluir o roteiro ao lado de Mattson Tomlin, o que resultou em um adiamento de dois anos.
The Batman: Parte 2 tem estreia confirmada para 1º de outubro de 2027, e a expectativa é de que novos anúncios de elenco e detalhes da trama sejam revelados nos próximos meses.
