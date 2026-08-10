Cinema de graça em Salvador: confira programação no Glauber Rocha

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

O Cine Glauber Rocha, em Salvador, segue recebendo a mostra “Cinemateca é Brasileira – Da Comédia ao Drama”, uma iniciativa da Cinemateca Brasileira que reúne obras fundamentais da nossa produção audiovisual. O evento, que integra o Projeto Viva Cinemateca, promove ações itinerantes pelo país para ampliar o acesso do público ao patrimônio cinematográfico nacional.

Com sessões gratuitas sempre às 19h30, a mostra apresenta longas-metragens produzidos entre as décadas de 1950 e 2010. A seleção atravessa diferentes momentos históricos e gêneros variados, oferecendo ao público de Salvador uma oportunidade única para revisitar obras consagradas e descobrir títulos importantes da nossa cinematografia.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Nas próximas sessões, que se estendem até meados de outubro, os espectadores poderão conferir desde clássicos da comédia e ficção científica até ícones do terror nacional.

Confira a programação

19 de agosto: O Homem do Pau-Brasil (1982), de Joaquim Pedro de Andrade

2 de setembro: Amei um Bicheiro (1952), de Jorge Ileli e Paulo Wanderley

16 de setembro: Branco Sai, Preto Fica (2014), de Adirley Queirós

30 de setembro: Roberto Carlos em Ritmo de Aventura (1968), de Roberto Farias

14 de outubro: O Estranho Mundo de Zé do Caixão (1968), de José Mojica Marins

Serviço

O que: Mostra “Cinemateca é Brasileira – Da Comédia ao Drama”

Data: Próximas sessões de 19 de agosto a 14 de outubro

Horário: Sempre às 19h30

Local: Cine Glauber Rocha – Praça Castro Alves, Salvador

Entrada: Gratuita