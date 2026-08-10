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Cinema de graça em Salvador: confira programação no Glauber Rocha
Confira os filmes em cartaz da Mostra Cinemateca
O Cine Glauber Rocha, em Salvador, segue recebendo a mostra “Cinemateca é Brasileira – Da Comédia ao Drama”, uma iniciativa da Cinemateca Brasileira que reúne obras fundamentais da nossa produção audiovisual. O evento, que integra o Projeto Viva Cinemateca, promove ações itinerantes pelo país para ampliar o acesso do público ao patrimônio cinematográfico nacional.
Com sessões gratuitas sempre às 19h30, a mostra apresenta longas-metragens produzidos entre as décadas de 1950 e 2010. A seleção atravessa diferentes momentos históricos e gêneros variados, oferecendo ao público de Salvador uma oportunidade única para revisitar obras consagradas e descobrir títulos importantes da nossa cinematografia.
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Nas próximas sessões, que se estendem até meados de outubro, os espectadores poderão conferir desde clássicos da comédia e ficção científica até ícones do terror nacional.
Confira a programação
19 de agosto: O Homem do Pau-Brasil (1982), de Joaquim Pedro de Andrade
2 de setembro: Amei um Bicheiro (1952), de Jorge Ileli e Paulo Wanderley
16 de setembro: Branco Sai, Preto Fica (2014), de Adirley Queirós
30 de setembro: Roberto Carlos em Ritmo de Aventura (1968), de Roberto Farias
14 de outubro: O Estranho Mundo de Zé do Caixão (1968), de José Mojica Marins
Serviço
O que: Mostra “Cinemateca é Brasileira – Da Comédia ao Drama”
Data: Próximas sessões de 19 de agosto a 14 de outubro
Horário: Sempre às 19h30
Local: Cine Glauber Rocha – Praça Castro Alves, Salvador
Entrada: Gratuita