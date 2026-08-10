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Filme do Homem-Aranha terá sessão exclusiva para mães e bebês na Bahia

Sessão é gratuita para crianças de até 2 anos de idade

Agatha Victoria Reis
Por
Sessão exclusiva para mães e bebês
Sessão exclusiva para mães e bebês - Foto: Foto: Yuri Couto

Uma sessão exclusiva para mães e bebês será realizada no Cinépolis do Parque Shopping Bahia, no dia 11 de agosto, a partir das 14h, com a exibição de 'Homem-Aranha: Um Novo Dia'.

A ação do CineMaterna terá cortesia para as 10 primeiras famílias com bebês de até 18 meses (1 por bebê). Enquanto para crianças de até 2 anos a sessão é gratuita.

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De acordo com a organização, a iniciativa tem como objetivo proporcionar um momento de lazer para mães e pais que cresceram acompanhando as aventuras do personagem.

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“Sabemos que a maternidade e a paternidade trazem mudanças profundas na rotina, e poder oferecer um espaço onde mães e pais podem assistir a um filme com o bebê no colo, com toda a estrutura e o acolhimento necessários, é a nossa forma de dizer que esse shopping foi feito para a vida real das famílias. Cada sessão do CineMaterna aqui é um passo no nosso compromisso de ser um espaço verdadeiramente inclusivo", afirma Lulie Najar, superintendente do Parque Shopping Bahia.

A CineMaterna recomenda chegar com 30 minutos de antecedência e verificar previamente a classificação indicativa do filme.

SERVIÇO

  • CineMaterna — Exibição de "Homem-Aranha: Um Novo Dia"
  • Data: 11 de agosto de 2026 (terça-feira)
  • Hora: A partir das 14h
  • Onde: Cinépolis — Parque Shopping Bahia
  • Valor: As 10 primeiras famílias com bebês de até 18 meses recebem ingresso cortesia (1 por bebê). Recomenda-se chegar com 30 minutos de antecedência. Demais ingressos seguem a tabela do Cinépolis.
  • Sessão adaptada para famílias com bebês de até 18 meses
  • Bebês de até 2 anos participam gratuitamente
  • Recomenda-se verificar previamente a classificação indicativa do filme
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Tags

CineMaterna Homem-Aranha

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