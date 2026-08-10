A Última Casa: entenda final do filme com Wagner Moura na Netflix

Novo fenômeno da Netflix no Brasil, ‘A Última Casa’, filme de ficção científica estrelado por Wagner Moura (‘O Agente Secreto’) e Greta Lee (‘Vidas Passadas’) ocupa o primeiro lugar no Top 10 da plataforma no país. O longa estreou na última sexta-feira, 7.

Na história, o suspense nasce do medo do desconhecido e da constante sensação de que algo está errado com o mundo. Além disso, o filme, que é dirigido por Louis Leterrier (‘Velozes e Furiosos 10’), conta com sequências de ação e momentos de forte carga dramática.

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O roteiro responde a quase todas as perguntas ao longo da história e, ainda assim, algumas dúvidas podem permanecer no ar até o final. Mas o Cineinsite A TARDE vai responder todas elas abaixo.

ALERTA DE SPOILER: se você ainda não assistiu ao filme, continue por sua conta e risco.

A história

Na trama, Ann e Jason vivem com os filhos Graham (Noah Alexander Sosnowski) e Ruth (Riley Chung). Em um dia chuvoso, eles descobrem que portas e janelas estão completamente bloqueadas. Nem mesmo quebrá-las é uma opção, já que uma espécie de barreira formada por água impede qualquer tentativa de fuga.

As semanas passam e fica evidente que o problema não está restrito à casa da família. Os vizinhos também foram isolados, enquanto o mundo exterior se torna cada vez mais perigoso. Uma mulher que estava correndo quando as casas foram seladas chega a alertar que todos estão mortos e que não haverá ajuda, antes de ser capturada por criaturas.

Esses mesmos monstros passam a aparecer durante as chuvas e atacam quando percebem a presença de pessoas dentro das casas. Cinco anos se passam e o bairro está tomado pela vegetação e todos continuam impossibilitados de sair.

Por que a família fica presa?

Inicialmente, A Última Casa sugere que as criaturas poderiam ser alienígenas, mas a descoberta de água salgada muda essa interpretação. Ruth percebe que a substância associada aos monstros é salgada, reforçando a teoria de que eles vieram das profundezas do oceano, e não do espaço.

A barreira que mantém a família presa em casa funciona como parte desse fenômeno provocado pelas criaturas e pela água. Quando uma delas finalmente consegue abrir a residência durante uma tempestade, é possível observar que os monstros possuem controle sobre o elemento que impede os humanos de escapar.

A família só encontra uma possível saída depois de descobrir uma passagem pelo esgoto, que conecta as casas da vizinhança.

A Última Casa estreou na última sexta-feira, 7 - Foto: Divulgação | Netflix

O confronto final e a revelação

Durante a batalha final, a casa, que já estava esgotada de recursos, é inundada e uma das criaturas acaba presa. O personagem de Wagner Moura decide libertá-la em vez de matá-la ao perceber que nenhum dos envolvidos queria se fazer mal. Depois disso, o monstro retribui o gesto e permite que a família saia e ainda afasta as outras criaturas.

Ao ser libertada, a família descobre Seattle está praticamente submersa, com a Space Needle quase completamente debaixo d’água.

De onde vieram as criaturas?

O filme chega ao fim sem destrinchar cada detalhe da origem das criaturas, mas deixa claro que os humanos agora precisam dividir um planeta com elas.

Já em um barco, a família tenta descobrir se existem outros sobreviventes pelo rádio e recebe um “olá?” como resposta, encerrando o filme com a confirmação de que eles não estão sozinhos.

Assista ao trailer de A Última Casa: