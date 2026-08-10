Só 8 episódios, série de mistério é a dica certa para segunda (10/08)

Para começar a semana com um bom mistério, "Oasis" é a dica certa no catálogo da Netflix para esta segunda-feira, 10. A série espanhola de suspense chegou à plataforma com os oito episódios disponíveis de uma vez só, formato que a Netflix costuma reservar para apostas com potencial de viralizar rápido nas redes sociais.

Criada por Ramón Campos, nome por trás de sucessos como "As Telefonistas" e "O Caso Asunta", a produção é assinada pela Bambú Producciones, mesma casa responsável por "La Casa de Papel" e "Las Chicas del Cable". Não à toa, "Oasis" rapidamente foi comparada a fenômenos como "Elite" e "The White Lotus" pela mistura de drama jovem-adulto com tensão criminal.

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Do que se trata a série

A trama se passa no fictício resort Oasis Infinity, em Tenerife, um dos destinos mais exclusivos da Espanha, com praias privadas e segurança reforçada para hóspedes em busca de férias perfeitas. Tudo muda quando Celia (Victoria Kantch), filha do gerente do hotel, desaparece misteriosamente durante a temporada de verão, levando a polícia a invadir o complexo.

A partir daí, hóspedes e funcionários passam a ser tratados como suspeitos e ficam isolados no resort enquanto a investigação avança. Entre os principais nomes da trama estão Helena (Ana Garcés) e Dani (Tomy Aguilera), jovens hóspedes que se veem no centro das suspeitas, além de veteranos como Paco Tous (o inesquecível Moscou de "La Casa de Papel") em papel ainda mantido em segredo pela produção.

Um paraíso que esconde muitos segredos

O que começa como um cenário de luxo e tranquilidade rapidamente se transforma em uma armadilha, com a trama expondo aos poucos segredos, mentiras e rivalidades entre os personagens. A combinação de suspense criminal com o drama pessoal de um elenco majoritariamente jovem ajuda a explicar por que a série alcançou rapidamente o segundo lugar entre as produções de língua não inglesa mais assistidas da Netflix no mundo.

Vale a pena assistir?

Sim, especialmente para quem gosta de mistérios ambientados em cenários fechados e paradisíacos, no estilo de "The White Lotus". Com apenas oito episódios de duração enxuta, pouco menos de seis horas no total, "Oasis" é uma maratona rápida, ideal para quem quer se envolver com um mistério novo sem precisar de muitas noites para chegar ao final.

Ainda não há confirmação sobre uma segunda temporada, o que torna essa primeira leva de episódios ainda mais indicada para quem gosta de fechar uma história por completo.