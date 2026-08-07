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X-Men na Marvel: quem é o novo Ciclope e porque a escolha é boa
Três atores foram confirmados para o reboot e algumas semelhanças entre eles chamam atenção
A chegada dos X-Men no MCU está cada vez mais próxima e um novo passo foi dado: o novo Ciclope foi escolhido. Kit Connor (‘Heartstopper’) foi o selecionado da Marvel para viver Scott Summers, o líder da equipe, no reboot que deve estrear em meados de 2028. As informações são do Deadline.
Assim como no caso de Samara Weaving, que viverá Emma Frost, a seleção do Ciclope foi cheia de idas e vindas até que Kevin Feige e o estúdio decidiram ir com Connor, segundo o site. O artista, inclusive, já esteve entre rumores para viver o Fera.
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Quem é o Ciclope e novo filme dos X-Men
Scott Summers, o Ciclope, foi criado por Stan Lee e Jack Kirby e apareceu pela primeira vez nos quadrinhos em 1963. Líder dos X-Men, o personagem possui a capacidade de disparar rajadas de energia pelos olhos, controladas com a ajuda de um visor especial.
Ciclope foi interpretado nos cinemas anteriormente por James Marsden e Tye Sheridan. Marsden retornará ao papel em ‘Vingadores: Doutor Destino’, enquanto Connor deverá assumir o personagem no novo filme dedicado aos mutantes.
Conhecido por seu trabalho em ‘Thunderbolts’, Jake Schreier será o diretor do projeto. Lee Sung Jin, criador de ‘Treta’, e Joanna Calo, cocriadora de ‘O Urso’, trabalham no roteiro.
O novo X-Men ainda não possui data de estreia.
Quem é Kit Connor
Para algumas pessoas, Kit Connor pode ser um nome novo, mas não para os fãs de romance. Ele ganhou reconhecimento por interpretar Nick Nelson na adaptação da Netflix de Heartstopper.
O ator esteve à frente de três temporadas da série e também do filme ‘Heartstopper Para Sempre’. Uma curiosidade interessante é que seu par na adaptação, Joe Locke, já faz parte do universo Marvel como Wiccano, filho de Wanda Maximoff, a Feiticeira Escarlate.
A carreira do britânico no cinema teve início aos oito anos, quando foi escalado para atuar em ‘Get Santa’.
Além disso, Connor também interpretou a versão jovem de Elton John do filme ‘Rocketman’ e participou do filme ‘Tempo de Guerra’, de Alex Garland. Ele se reunirá com o diretor novamente na adaptação do game ‘Elden Ring’, prevista para 2028.
Por que Kit Connor como Ciclope é uma boa escolha
O reboot planejado pela Marvel para os X-Men ainda não tem data de estreia e, até o momento, só três atores foram confirmados: Kit Coonor, como Ciclope, Samara Weaving, que viverá Emma Frost, e Sadie Sink, como Jean Grey. Desses, apenas Sink deu as caras nas telonas, em ‘Homem-Aranha: Um Novo Dia'.
Um ponto em comum entre os três é que todos são jovens — Coonor tem 22 anos, Sink 24 e Weaving 34. Esse é o primeiro ponto positivo, já que a equipe nos quadrinhos é formada, na maioria das histórias, por adolescentes que estão aprendendo a lidar com os seus poderes.
Para a Marvel, outro ponto positivo é que eles poderão interpretar os personagens por mais tempo sem perder essa característica e a evolução deles será natural.
Além disso, o fato de os três ainda estarem em processo de construção da própria carreira — mesmo alguns deles sendo destaques em obras de sucesso, como Heartstopper e ‘Stranger Things’ —, eles poderão construir heróis que terão a possibilidade de serem lembrados com os seus rostos.