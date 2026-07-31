Atriz famosa será Emma Frost nos próximos filmes dos X-Men da Marvel

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A Marvel Studios definiu quem dará vida a Emma Frost nos próximos filmes dos X-Men no Universo Cinematográfico da Marvel (MCU). A escolhida foi Samara Weaving, atriz conhecida pelos filmes Casamento Sangrento e A Babá.

A informação foi revelada pelo Deadline, que afirma que a decisão foi tomada após uma rodada de testes conduzida pelo diretor Jake Schreier e pelo presidente da Marvel Studios, Kevin Feige. Segundo a publicação, a atriz levou a melhor sobre outras três candidatas.

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Samara Weaving venceu disputa pelo papel

De acordo com o Deadline, Jake Schreier e Kevin Feige chegaram à decisão no início desta semana, após avaliarem diversas atrizes para interpretar uma das mutantes mais populares dos quadrinhos.

Ainda segundo fontes ouvidas pelo veículo, Samara Weaving superou a concorrência graças a uma audição considerada "imbatível", fator decisivo para garantir o papel nos próximos projetos do estúdio.

Samara Weaving - Foto: Divulgação

Quem é Emma Frost?

Emma Frost fez sua primeira aparição nos quadrinhos dos X-Men na década de 80. Conhecida por seus poderes de telepatia, a personagem passou por uma grande evolução ao longo dos anos, deixando de ser uma supervilã para se tornar uma integrante essencial da equipe de mutantes.

Nos cinemas, Emma Frost foi interpretada por January Jones em X-Men: Primeira Classe e X-Men: Dias de um Futuro Esquecido. Agora, a personagem ganhará uma nova versão dentro do MCU com a chegada de Samara Weaving.