Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE

FUTURO DA MARVEL

Atriz famosa será Emma Frost nos próximos filmes dos X-Men da Marvel

Samara Weaving foi escolhida pela Marvel Studios após disputar o papel com outras atrizes

Beatriz Santos
Por
Imagem ilustrativa da imagem Atriz famosa será Emma Frost nos próximos filmes dos X-Men da Marvel
Foto: Divulgação

A Marvel Studios definiu quem dará vida a Emma Frost nos próximos filmes dos X-Men no Universo Cinematográfico da Marvel (MCU). A escolhida foi Samara Weaving, atriz conhecida pelos filmes Casamento Sangrento e A Babá.

A informação foi revelada pelo Deadline, que afirma que a decisão foi tomada após uma rodada de testes conduzida pelo diretor Jake Schreier e pelo presidente da Marvel Studios, Kevin Feige. Segundo a publicação, a atriz levou a melhor sobre outras três candidatas.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

CINEINSITE

Wagner Moura confirma papel em novo filme internacional
Wagner Moura confirma papel em novo filme internacional imagem

CINEINSITE

Netflix pode ter prejuízo de R$ 533 milhões por filme roubado; entenda
Netflix pode ter prejuízo de R$ 533 milhões por filme roubado; entenda imagem

CINEINSITE

Antonio Pitanga ganha mostra sobre seu legado no cinema
Antonio Pitanga ganha mostra sobre seu legado no cinema imagem

Samara Weaving venceu disputa pelo papel

De acordo com o Deadline, Jake Schreier e Kevin Feige chegaram à decisão no início desta semana, após avaliarem diversas atrizes para interpretar uma das mutantes mais populares dos quadrinhos.

Ainda segundo fontes ouvidas pelo veículo, Samara Weaving superou a concorrência graças a uma audição considerada "imbatível", fator decisivo para garantir o papel nos próximos projetos do estúdio.

Samara Weaving
Samara Weaving - Foto: Divulgação

Quem é Emma Frost?

Emma Frost fez sua primeira aparição nos quadrinhos dos X-Men na década de 80. Conhecida por seus poderes de telepatia, a personagem passou por uma grande evolução ao longo dos anos, deixando de ser uma supervilã para se tornar uma integrante essencial da equipe de mutantes.

Nos cinemas, Emma Frost foi interpretada por January Jones em X-Men: Primeira Classe e X-Men: Dias de um Futuro Esquecido. Agora, a personagem ganhará uma nova versão dentro do MCU com a chegada de Samara Weaving.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

cinema filmes marvel

Relacionadas

Mais lidas