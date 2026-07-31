Wagner Moura confirma papel em novo filme internacional

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Wagner Moura está confirmado no elenco do novo filme da franquia ‘Onze Homens e Um Segredo’. O papel vem após uma sequência de sucesso na carreira do ator, marcada pela premiação no Festival de Cannes e indicação ao Oscar por ‘O Agente Secreto’.

A revelação ocorreu durante entrevista à revista GQ. O artista não deu detalhes sobre sua participação na trama, mas comemorou sua parceria com o diretor Bradley Cooper. "A única coisa que posso dizer é que estou muito animado", disse.

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De acordo com informações do site norte-americano The Hollywood Reporter, a expectativa é que o baiano interprete o vilão do filme.

Wagner Moura está em turnê com a peça ‘Julgamento - Depois do Inimigo do Povo’ pela Europa. Ainda durante a entrevista, ele contou que se juntará para as gravações após encerrar as apresentações.

"Estou finalizando a turnê no dia 11 de agosto, e eles já estarão filmando, mas vão esperar por mim. Assim que acabar, vou encontrá-los para gravar", explicou.

Sobre ‘Onze Homens e Um Segredo’

Ambientado durante o Grande Prêmio de Mônaco de 1962, a trama acompanha os pais de Danny Ocean (personagem da franquia) no auge de suas carreiras como golpistas, realizando um roubo antes do nascimento do famoso assaltante.

O longa-metragem funcionará como um prelúdio (prequel) da história original e o lançamento está previsto para acontecer em 2027.

Além de Moura, o elenco estrelado conta com Margot Robbie (que interpreta a parceira de Cooper), Monica Barbaro, Josh Gad, Vicky Krieps, George MacKay, Lauren Ridloff e Jack Holden.