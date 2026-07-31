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Netflix pode ter prejuízo de R$ 533 milhões por filme roubado; entenda

Streaming diz que não assume o risco do prejuízo

Luiza Nascimento
Por
Netflix
Netflix - Foto: AFP

A Netflix pode ter um prejuízo de US$ 105 milhões (equivalente a cerca de R$ 530 milhões), por um filme não lançado que foi furtado do escritório da empresa, em Los Angeles (EUA). O roteirista do projeto, Simon Afram, e a produtora Op-Fortitude ingressaram com um processo contra o streaming nesta quinta-feira, 30.

A ação está ligada ao sumiço do disco rígido do longa Fortitude, ocorrido há cerca de um mês.

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Relembre o roubo

A Netflix demonstrou interesse em adquirir o longa e, no dia 15 de junho, um produtor foi ao escritório da empresa entregar o disco rígido. O profissinal teria orientado que o arquivo fosse apagado após a exibição, já que o material não estava criptografado.

No entanto, após 10 dias, a empresa redigiu um e-mail afirmando que o disco havia sido furtado.

De acordo com o The Hollywood Repórter, a produtora garante que o processo dificultou a venda do longa e aumentou o risco de que cópias piratas sejam vazadas antes do lançamento. Assim, optou por suspender as tratativas para a venda da produção.

Após o episódio, a Netflix diz que não assume o risco do prejuízo “por um filme distribuído sem as devidas medidas de segurança padrão do setor”.

“Embora não detenhamos os direitos de Fortitude, levamos a segurança do conteúdo a sério e tomamos medidas adicionais para apoiar o cineasta e sua equipe. Isso inclui a realização de uma investigação minuciosa e a oferta de monitorar sites de pirataria conhecidos para detectar qualquer distribuição ou venda não autorizada", disse em texto.

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cinema entretenimento estados unidos Hollywood Streaming

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