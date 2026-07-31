Só 8 episódios: série de suspense da Netflix para ver na sexta (31/07)

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Com a sexta-feira chegando e o fim de semana cada vez mais perto, muita gente procura uma série que seja envolvente, mas que não exija dias inteiros de maratona. Uma boa opção é Clickbait, da Netflix.

Lançada em 2021, a produção acabou ficando esquecida em meio à chegada de novos títulos ao catálogo, mas continua sendo uma das minisséries de suspense mais intrigantes da plataforma.

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São apenas oito episódios, com cerca de 45 minutos cada, totalizando pouco mais de seis horas de maratona. Tempo suficiente para desenvolver uma trama repleta de mistérios, reviravoltas e reflexões sobre o impacto das redes sociais na vida real.

Um vídeo na internet dá início ao mistério

A história começa quando Nick Brewer (Adrien Grenier), um fisioterapeuta que leva uma vida aparentemente tranquila ao lado da esposa Sophie (Betty Gabriel) e dos dois filhos, desaparece sem deixar explicações.

Pouco depois, um vídeo dele começa a circular nas redes sociais. Nas imagens, Nick aparece segurando cartazes em que admite crimes graves e exibe uma mensagem que muda completamente o rumo da história: "Chegando aos cinco milhões de visualizações, eu morro".

Enquanto o vídeo viraliza, familiares, polícia e milhares de desconhecidos acompanham o caso em tempo real, sem saber se as confissões são verdadeiras ou parte de um plano ainda maior.

Cada episódio revela uma nova peça do quebra-cabeça

Em vez de acompanhar a investigação por um único protagonista, a minissérie escolhe uma estrutura diferente. Cada episódio é contado a partir da perspectiva de um personagem envolvido no desaparecimento.

A irmã de Nick, Pia (Zoe Kazan), a esposa Sophie, o detetive Roshan (Phoenix Raei), um jornalista e outras pessoas ligadas ao caso passam a revelar informações que mudam constantemente a percepção do público.

Essa mudança de pontos de vista faz com que suspeitos apareçam e desapareçam a todo momento, criando uma narrativa que mantém o suspense até os episódios finais.

Muito além de um simples suspense

Embora o desaparecimento de Nick seja o centro da trama, Clickbait também discute temas atuais relacionados ao comportamento nas redes sociais.

A série explora como identidades virtuais podem esconder realidades completamente diferentes, além de abordar o impacto da exposição digital, das fake news, dos julgamentos instantâneos e da facilidade com que informações podem viralizar antes mesmo de serem verificadas.

Os criadores Tony Ayres e Christian White afirmaram que a história não é baseada em um caso real específico. Ainda assim, o roteiro foi inspirado em golpes conhecidos como catfish, quando alguém assume uma identidade falsa na internet para enganar outras pessoas.

Elenco ajuda a sustentar as reviravoltas

Um dos pontos mais elogiados da produção é o elenco. Adrien Grenier interpreta o enigmático Nick Brewer, enquanto Betty Gabriel entrega uma atuação marcada pelo desespero crescente de Sophie diante do desaparecimento do marido.

Zoe Kazan também ganha destaque como Pia, irmã determinada a descobrir o que realmente aconteceu.

O elenco ainda reúne nomes como Phoenix Raei, Abraham Lim, Ian Meadows, Jessica Collins e Camaron Engels, contribuindo para que diferentes núcleos da investigação se mantenham interessantes ao longo dos oito capítulos.

Mistério cresce sem entregar todas as respostas de uma vez

A narrativa constrói seu suspense ao adicionar novas camadas a cada episódio. Quando o público acredita ter entendido quem Nick realmente é, novas descobertas mudam completamente a direção da investigação.

A série alterna momentos de tensão, drama familiar e investigação policial, explorando não apenas o desaparecimento do protagonista, mas também os efeitos que o caso provoca em todos ao seu redor.

Essa estrutura faz com que praticamente cada capítulo termine deixando uma nova pergunta no ar, incentivando a continuidade da maratona.

Vale a pena?

Sim. Clickbait é uma ótima escolha para quem gosta de séries curtas, cheias de suspense e que não exigem longas maratonas.

Com apenas oito episódios e pouco mais de seis horas de duração, a produção consegue manter um ritmo acelerado, apresenta reviravoltas frequentes e mistura investigação policial, drama familiar e o universo das redes sociais de forma envolvente.

Mesmo tendo sido ofuscada pelos diversos lançamentos que chegaram à Netflix desde 2021, a minissérie continua sendo uma opção que merece ser redescoberta por quem procura um suspense intenso para assistir nesta sexta-feira.