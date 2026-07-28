Marcinho VP terá livro adaptado para o cinema; roteiro já chegou ao presídio

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O traficante Márcio dos Santos Nepomuceno, conhecido como Marcinho VP, um dos principais líderes do Comando Vermelho (CV), poderá ter uma de suas obras adaptada para o cinema. Preso no sistema penitenciário federal, ele recebeu na Penitenciária Federal de Campo Grande uma versão impressa de parte do roteiro inspirado em um dos livros escritos durante o período em que está encarcerado.

O material, composto por duas laudas, foi encaminhado à defesa e posteriormente entregue ao detento. Como a entrada de equipamentos eletrônicos é proibida na unidade prisional, o roteiro precisou ser impresso.

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Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre a produção, o elenco ou a direção da adaptação. A expectativa é que o longa seja baseado em uma das quatro obras publicadas por Marcinho VP desde que ingressou no sistema prisional federal.

Livro retrata história fictícia de preso

Entre os títulos publicados pelo traficante está Preso de Guerra: Um Romance que Resistiu à Ditadura e à Dor do Cárcere, lançado em 2021. A obra acompanha a trajetória fictícia de João Grandão, um homem perseguido pela polícia que passa cerca de três décadas preso.

Ao longo da narrativa, o livro mistura romance, violência, perdas e episódios vividos no cárcere, além de estabelecer paralelos entre o sistema prisional brasileiro e práticas adotadas durante o período da ditadura militar, especialmente após a edição do Ato Institucional nº 5 (AI-5).

A publicação também apresenta reflexões sobre o sistema penitenciário sob a perspectiva de um preso, abordando temas como isolamento, violações de direitos e execução penal.

Entrega do roteiro foi autorizada



Segundo as informações divulgadas, a direção da Penitenciária Federal de Campo Grande autorizou a entrega das duas páginas do roteiro por entender que o material não possuía conteúdo sigiloso ou sensível.

A única restrição envolveu documentos relacionados aos relatórios que fundamentaram a permanência de Marcinho VP no sistema penitenciário federal, que não foram liberados.

Quem é Marcinho VP

Natural de Vigário Geral, na zona norte do Rio de Janeiro, Márcio dos Santos Nepomuceno mudou-se ainda na infância para São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

Ele afirma, em um dos livros autobiográficos publicados na prisão, que começou a cometer roubos ainda na adolescência para comprar roupas de marca. Na década de 1990, tornou-se uma das principais lideranças do tráfico de drogas no Complexo do Alemão, reduto estratégico do Comando Vermelho.

Marcinho VP foi preso em 1996 e está custodiado no sistema penitenciário federal desde 2007, sendo considerado de alta periculosidade. Até a última atualização, suas condenações somavam 55 anos e oito meses de prisão.

O traficante também é pai do rapper Oruam, nascido em 2001, cinco anos após sua prisão.

Livros publicados por Marcinho VP

Desde que passou a cumprir pena no sistema federal, Marcinho VP publicou quatro livros: