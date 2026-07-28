Filme de Marília Mendonça tem crise nos bastidores e demissão

Parece que a produção do filme sobre a vida da cantora Marília Mendonça tem sido marcada por um mal-estar. Isso porque a equipe estaria incomodada com as imposições feitas pelo comando global do Amazon Prime Video.

O ator Daniel Haidar foi demitido do elenco na semana passada. Ele viveria o cantor sertanejo Henrique, da dupla com Juliano. A Amazon alega, oficialmente, “divergência artística” para o desligamento de Haidar.

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No entanto, segundo a coluna F5, da Folha de S. Paulo, a plataforma não via semelhança física entre Haidar e Henrique. A Amazon informou às diretoras e à equipe que gostaria de um ator mais conhecido junto ao público para o papel, por considerar que isso ajudaria a atrair audiência.

Para a empresa, ter atores famosos em suas produções no Brasil ajuda a trazer público, mesmo que eles não se pareçam com as pessoas que estão representando.

Esses foram os critérios que motivaram a escolha de Sophia Valverde e Klara Castanho para interpretarem a dupla Maiara e Maraisa.

Algo semelhante aconteceu na segunda temporada de ‘Tremembé’. Enquanto a produção da série queria um ator novato para interpretar o ex-jogador Robinho, prevaleceu o entendimento por um ator conhecido. O escolhido foi Ícaro Silva.

Filme chapa-branca?

Além disso, ainda de acordo com a coluna, outra determinação expressa feita pelo comando da Amazon fora do Brasil para o filme foi evitar qualquer polêmica envolvendo a mãe de Marília, Ruth, que será interpretada por Hermila Guedes.

A produção não deve se aprofundar no romance de Marília com Murilo Huff, e nem citar a relação ruim do cantor com a ex-sogra. O foco será na carreira musical e em mostrar Ruth como uma grande apoiadora da carreira da jovem sertaneja.

No entanto, a determinação desagradou alguns membros da produção, que pretendiam discutir alguns temas mais delicados para evitar que o filme ganhasse a fama de “chapa-branca”.

Vale lembrar que o filme só ganhou sinal verde após uma negociação da Amazon com a própria Ruth, que é líder e herdeira do espólio de Marília desde sua morte, em 2021. Ou seja, a família está fortemente envolvida na produção e não vendeu apenas os direitos.

Até a escolha da novata Marina Versos para interpretar Marília teve influência da família, apontou a coluna. Nesse caso, a preferência foi por uma atriz com forte semelhança física, mesmo sem ser famosa.

Sem data confirmada, ‘Marília’ tem previsão de estreia para 2027. O filme faz parte de um pacote de produções sobre Marília, que envolvem também o documentário ‘Marília Mendonça: Sentimento Louco’.