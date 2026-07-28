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POLÊMICA

Filme de Marília Mendonça tem crise nos bastidores e demissão

Equipe estaria incomodada com imposições do Amazon Prime Video

Edvaldo Sales
Por
Equipe estaria incomodada com imposições do Amazon Prime Video
Equipe estaria incomodada com imposições do Amazon Prime Video - Foto: Reprodução | Prime Video

Parece que a produção do filme sobre a vida da cantora Marília Mendonça tem sido marcada por um mal-estar. Isso porque a equipe estaria incomodada com as imposições feitas pelo comando global do Amazon Prime Video.

O ator Daniel Haidar foi demitido do elenco na semana passada. Ele viveria o cantor sertanejo Henrique, da dupla com Juliano. A Amazon alega, oficialmente, “divergência artística” para o desligamento de Haidar.

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No entanto, segundo a coluna F5, da Folha de S. Paulo, a plataforma não via semelhança física entre Haidar e Henrique. A Amazon informou às diretoras e à equipe que gostaria de um ator mais conhecido junto ao público para o papel, por considerar que isso ajudaria a atrair audiência.

Para a empresa, ter atores famosos em suas produções no Brasil ajuda a trazer público, mesmo que eles não se pareçam com as pessoas que estão representando.

Esses foram os critérios que motivaram a escolha de Sophia Valverde e Klara Castanho para interpretarem a dupla Maiara e Maraisa.

Algo semelhante aconteceu na segunda temporada de ‘Tremembé’. Enquanto a produção da série queria um ator novato para interpretar o ex-jogador Robinho, prevaleceu o entendimento por um ator conhecido. O escolhido foi Ícaro Silva.

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Filme chapa-branca?

Além disso, ainda de acordo com a coluna, outra determinação expressa feita pelo comando da Amazon fora do Brasil para o filme foi evitar qualquer polêmica envolvendo a mãe de Marília, Ruth, que será interpretada por Hermila Guedes.

A produção não deve se aprofundar no romance de Marília com Murilo Huff, e nem citar a relação ruim do cantor com a ex-sogra. O foco será na carreira musical e em mostrar Ruth como uma grande apoiadora da carreira da jovem sertaneja.

No entanto, a determinação desagradou alguns membros da produção, que pretendiam discutir alguns temas mais delicados para evitar que o filme ganhasse a fama de “chapa-branca”.

Vale lembrar que o filme só ganhou sinal verde após uma negociação da Amazon com a própria Ruth, que é líder e herdeira do espólio de Marília desde sua morte, em 2021. Ou seja, a família está fortemente envolvida na produção e não vendeu apenas os direitos.

Até a escolha da novata Marina Versos para interpretar Marília teve influência da família, apontou a coluna. Nesse caso, a preferência foi por uma atriz com forte semelhança física, mesmo sem ser famosa.

Sem data confirmada, ‘Marília’ tem previsão de estreia para 2027. O filme faz parte de um pacote de produções sobre Marília, que envolvem também o documentário ‘Marília Mendonça: Sentimento Louco’.

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Amazon Prime filme Marília Mendonça

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