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SUCESSOS

Marília Mendonça 31 anos: as músicas mais tocadas e regravadas da Rainha da Sofrência

Artista faria aniversário nesta quarta-feira, 22

Edvaldo Sales
Por
Canções da artista continuam a tocar em shows e estabelecimentos em todo o país
Canções da artista continuam a tocar em shows e estabelecimentos em todo o país - Foto: Divulgação

A cantora Marília Mendonça, que morreu em 2021, completaria 31 anos nesta quarta-feira, 22. Além de intérprete, a artista foi uma das principais compositoras sertanejas da sua geração.

Ela escreveu sucessos que foram consagrados em sua voz e na de outros cantores que a homenageiam. As canções de Marília continuam a tocar em shows e estabelecimentos em todo o país.

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Segundo dados do Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição), a artista tem 349 obras musicais e 520 gravações cadastradas.

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A dupla que mais regravou suas letras foi Maiara e Maraisa, cantoras que fizeram parceria com a Rainha da Sofrência nos projetos ‘Agora Que São Elas’ (2016), ‘Agora Que São Elas 2’ (2018), ‘Festa das Patroas’ (2020) e ‘Festa das Patroas 35%’ (2021). O último com os lançamentos finais de Marília ainda em vida.

Uma lista feita pelo Ecad mostra quais são as músicas compostas pela cantora que foram mais regravadas por outros artistas, além de suas canções mais tocadas em rádios, shows, no Carnaval e nas Festas Juninas desde sua morte, em novembro de 2021.

Músicas mais regravadas

  1. ‘O Que Falta em Você Sou Eu’ – Marília Mendonça / Del Vecchio / Juliano Tchula / Frederico Nunes
  2. ‘Infiel’ – Marília Mendonça
  3. ‘Até Você Voltar’ – Marília Mendonça / Juliano Tchula
  4. ‘Faça Ela Feliz’ – Marília Mendonça / Maraísa / Daniel Rangel / Juliano Tchula
  5. ‘De Quem É a Culpa’ – Marília Mendonça / Juliano Tchula
  6. ‘Calma’ – Marília Mendonça / Elcio di Carvalho / Fred Willian / Daniel Gustavo

Músicas mais tocadas em shows

  1. ‘Todo Mundo Menos Você’ – Marília Mendonça / Maiara / Maraísa
  2. ‘Presepada’ – Marília Mendonça / Maraísa
  3. ‘Troca de Calçada’ – Marília Mendonça / Vitor / Juliano Tchula
  4. ‘Infiel’ – Marília Mendonça
  5. ‘A Flor e o Beija-Flor’ – Marília Mendonça / Juliano Tchula
  6. ‘De Quem É a Culpa’ – Marília Mendonça / Juliano Tchula
  7. ‘Até Você Voltar’ – Marília Mendonça / Juliano Tchula
  8. ‘Quero Você do Jeito que Quiser’ – Maiara / Marília Mendonça / Maraísa
  9. ‘Faça Ela Feliz’ – Marília Mendonça / Maraísa / Daniel Rangel / Juliano Tchula
  10. ‘Rosa Embriagada’ – Marília Mendonça / Juliano Tchula

No streaming Deezer, também se destacam as músicas ‘Bem Pior Que Eu’, ‘Leão’, ‘Mal Feito’, ‘Supera’, ‘Vai Lá Em Casa Hoje’, ‘Esqueça-Me Se For Capaz’ e ‘Dois Enganados’.

A plataforma aponta que, desde março de 2024, Marília Mendonça ocupa de forma contínua o Top 3 entre as mulheres mais ouvidas da plataforma no país.

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