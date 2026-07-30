Festival de Cinema de Lençóis exibe produção local e lança vaquinha

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O 1° Festival de Cinema de Lençóis, na Chapada Diamantina, a cerca de 420 km de Salvador, vai acontecer entre os dias 27 e 29 de agosto.

O evento reúne 30 filmes selecionados e duas produções homenageadas, unindo gerações que acreditam no cinema como território de encontro, escuta e transformação.

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Uma vaquinha virtual está sendo realizada para apoiar o projeto.

Obras

A seleção oficial conta com filmes como o curta premiado ‘Benção’ (2023), de Mamirawá e Tainã Pacheco, e homenageia importantes nomes do cinema baiano como Conceição Senna (1937-2020), que compõe a programação com o documentário ‘Brilhante’ (2005).

O 1° Festival de Cinema de Lençóis é uma iniciativa independente dos jovens locais do coletivo TiVi Griô e defende o protagonismo das histórias da região contadas pelo seu povo.

Além das sessões, a programação conta com rodas de conversa e oficinas.