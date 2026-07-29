Homem-Aranha 4 tem cena pós-créditos? Entenda se vale a espera

Homem-Aranha: Um Novo Dia estreia nos cinemas nesta quinta-feira, 29, com sessões antecipadas já disponíveis a partir desta quarta-feira, 28. Como acontece em praticamente todas as produções da Marvel Studios, uma das maiores dúvidas do público é se vale a pena permanecer na sala até o fim dos créditos e o que a cena final revela sobre o futuro do personagem.

O novo longa reúne Peter Parker em uma aventura que envolve o Justiceiro, Hulk e a misteriosa personagem interpretada por Sadie Sink. Além da história principal, o filme também reserva um momento extra para quem aguardar até o encerramento da exibição.

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Homem-Aranha: Um Novo Dia tem cena pós-créditos?

Sim. O novo filme do Homem-Aranha conta com uma cena pós-créditos. Depois da sequência de créditos ilustrada por imagens de Nova York e da tradicional tela preta com os nomes da equipe de produção, o momento finalmente aparece para os espectadores que permanecem na sessão até o fim.

O que acontece na cena pós-créditos?

Quem espera uma participação surpresa de outro herói da Marvel ou alguma ligação direta com os X-Men pode acabar se surpreendendo. A cena segue um caminho completamente diferente.

O momento mostra apenas a tela do "Rastreador Aranha", aplicativo criado por Ned para localizar o Homem-Aranha. Inicialmente, o sistema identifica o herói no Queens, mas o sinal começa a falhar e passa a exibir a mensagem "localização desconhecida".

Na sequência, o mapa se afasta gradualmente da Terra até revelar o símbolo do Aranha muito distante do planeta, em algum ponto do espaço. A cena, porém, deixa uma dúvida no ar: Peter Parker estaria realmente fora da Terra ou em outro universo?

O que a cena pode indicar?

Até o momento, o Homem-Aranha não foi confirmado oficialmente em Vingadores: Doutor Destino, o que impede qualquer conclusão sobre seu papel no próximo grande evento do Universo Cinematográfico da Marvel.

Ainda assim, Homem-Aranha: Um Novo Dia mostra que Peter Parker conhece Yelena e mantém uma relação com a personagem, detalhe que pode ganhar importância nas próximas produções.

Nas histórias em quadrinhos, o herói também desempenha um papel relevante em Guerras Secretas. Por isso, a cena pós-créditos reforça a possibilidade de que Tom Holland volte a dividir espaço com os Vingadores em breve. Se a sequência realmente antecipa esse futuro, o recado deixado pelo "Rastreador Aranha" é claro: o Amigão da Vizinhança pode estar prestes a deixar sua vizinhança para trás.

Tudo sobre Homem-Aranha 4

Tom Holland retorna ao papel de Peter Parker, acompanhado novamente por Zendaya como MJ e Jacob Batalon como Ned.

Entre as novidades do elenco está Sadie Sink, de Stranger Things, que participa do filme em um papel ainda não revelado oficialmente. Outra estreia importante é a de Jon Bernthal como Justiceiro nos filmes da Marvel.

O longa também conta com Mark Ruffalo no papel de Hulk, que assume pela primeira vez no MCU a forma do Hulk Cinza, uma versão maior e mais perigosa do personagem.

Na direção está Destin Daniel Cretton, responsável por Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis. O roteiro é assinado por Erik Sommers e Chris McKenna, dupla que também escreveu Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa.