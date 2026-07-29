Mais de R$ 500 milhões: o salário de Robert Downey Jr. em novo Vingadores

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Robert Downey Jr. pode receber um dos maiores salários da história do cinema com o seu retorno ao Universo Marvel.

O ator, que interpreta o vilão Doutor Destino, vai embolsar cerca de US$ 100 milhões (aproximadamente R$ 513 milhões) em ‘Vingadores: Doutor Destino’, e na sequência, ‘Vingadores: Guerras Secretas’, segundo o tablóide PageSix,

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A publicação revelou também o salário de Chris Evans, que interpreta Steve Rogers, e Chris Hemsworth, que dá vida ao Thor: US$ 40 milhões (aproximadamente R$ 205,2 milhões).

O orçamento final das produções, também não confirmada pela Marvel, teria ficado em US$ 600 milhões (aproximadamente R$ 3,078 bilhões), cerca de US$ 200 milhões a menos que ‘Vingadores: Ultimato’ e ‘Vingadores: Guerra Infinita’.

Até o momento, nenhuma das informações tem confirmação oficial.

Vingadores: Doutor Destino contará com direção dos irmãos Anthony e Joe Russo (Ultimato e Guerra Infinita), e roteiro de Michael Waldron (‘Loki’) e Stephen McFreely (Ultimato).

Vingadores: Doutor Destino estreia em 17 de dezembro de 2026.

Assista ao trailer de Vingadores: Doutor Destino: