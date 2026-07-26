Marvel anuncia Motoqueiro Fantasma, Vingadores e Pantera Negra

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A Marvel Studios realizou apresentação no evento San Diego Comic-Con neste sábado, 25. A empresa divulgou atualizações sobre o calendário cinematográfico e novos elencos para produções futuras.

Motoqueiro Fantasma no universo cinematográfico da Marvel

Ryan motoqueiro fantasma - Foto: Chris DelmasAFP

A companhia confirmou a produção de um filme solo dedicado ao personagem Motoqueiro Fantasma. O ator Ryan Gosling integrará o elenco como o protagonista Johnny Blaze.

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A direção do projeto caberá a Shawn Levy. O lançamento comercial nas salas de cinema ocorreu no cronograma previsto para o ano de 2028.

Atualizações da franquia Pantera Negra

David Jonsson - Foto: Images/AFP

A Marvel Studios oficializou o desenvolvimento de Pantera Negra 3. O cineasta Ryan Coogler retornará para a direção. A estreia comercial está marcada para 15 de dezembro de 2028.

O ator David Jonsson assumirá o papel principal como a versão adulta do filho de T'Challa. Os atores Letitia Wright e Winston Duke integrarão novamente o elenco principal.

Detalhes de Avengers: Doomsday

Evento San Diego Comic-Con - Foto: Reprodução Rede Social

O painel apresentou informações sobre o filme Avengers: Doomsday. O evento contou com a presença de Robert Downey Jr., Chris Evans, Pedro Pascal, Paul Rudd, Anthony Mackie, Letitia Wright, Winston Duke, Simu Liu, James Marsden, Kelsey Grammer, Rebecca Romijn, David Harbour e Hayley Atwell.

Os diretores Anthony e Joe Russo também participaram da apresentação ao lado do presidente da Marvel Studios, Kevin Feige.



A narrativa posiciona o personagem Doutor Destino, interpretado por Robert Downey Jr., na Terra-818, estabelecendo antecedentes de relação com Reed Richards e Sue Storm antes de eventos de ruptura.

A empresa programou relançar Avengers: Endgame nos cinemas em 25 de setembro com cenas adicionais.

Outros projetos e divulgação

A produção Spider-Man: Brand New Day integrou o painel com a participação do ator Jon Bernthal.

Após "Vingadores: Doomsday", o próximo grande lançamento da Marvel será "Vingadores: Guerras Secretas", dando continuidade à nova fase do MCU e preparando o caminho para os próximos capítulos da franquia.

Os anúncios reforçam a estratégia da Marvel de renovar personagens tradicionais enquanto prepara a nova fase do MCU. Com quase US$ 33 bilhões arrecadados nas bilheterias mundiais, a franquia segue como a mais lucrativa da história do cinema.

