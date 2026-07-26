Só 6 episódios: série esquecida da Netflix para o seu domingo (26/07)

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O domingo ainda reserva tempo para uma boa maratona antes do início de uma nova semana. Para quem busca uma série curta, divertida e diferente das produções tradicionais de investigação, Murderville é uma opção que merece uma segunda chance na Netflix.

Lançada em 2022, a produção acabou ficando esquecida após a chegada de novos lançamentos na plataforma, mas continua sendo uma das apostas mais criativas do catálogo.

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Com apenas seis episódios entre 29 e 35 minutos, a série pode ser assistida em pouco mais de três horas, tornando-se perfeita para aproveitar o restante do fim de semana.

Diferentemente dos thrillers policiais convencionais, a produção combina mistério, humor e improviso em uma fórmula incomum que transforma cada investigação em uma experiência imprevisível. O resultado conquistou 74% de aprovação da crítica e 78% do público no Rotten Tomatoes.



Um suspense que foge das regras

A história acompanha Terry Seattle (Will Arnett), um experiente detetive responsável por solucionar diferentes crimes ao longo da temporada.

A estrutura lembra séries policiais como CSI e Criminal Minds, mas rapidamente revela uma proposta completamente diferente.

Em cada episódio, uma celebridade participa da investigação como detetive novato. O detalhe é que o convidado não recebe roteiro e precisa improvisar todas as falas e decisões enquanto o restante do elenco segue normalmente a narrativa planejada.

Improviso transforma cada episódio

A grande força de Murderville está justamente no contraste entre o protagonista, que conduz a investigação com total seriedade, e os convidados, que tentam entender o que está acontecendo em tempo real.

Entre os participantes estão Conan O'Brien, Marshawn Lynch, Kumail Nanjiani, Annie Murphy, Sharon Stone e Ken Jeong. Cada um enfrenta um caso diferente, criando situações absurdas e inesperadas que fazem o humor surgir de forma espontânea.

Mesmo baseada no improviso, a série mantém uma estrutura organizada. Cada episódio apresenta um assassinato, reúne suspeitos, distribui pistas e termina com a revelação do culpado, permitindo que o convidado tente solucionar o caso ao lado de Terry Seattle.

Uma série pouco lembrada da Netflix

Inspirada na premiada Successville, da BBC, Murderville aposta na paródia dos clichês dos dramas policiais sem abrir mão do suspense.

A produção satiriza interrogatórios, investigações e reviravoltas típicas do gênero, mas preserva uma narrativa suficientemente sólida para manter o público envolvido.

Apesar de ter chamado atenção quando estreou em 2022, a série acabou sendo ofuscada pelos lançamentos seguintes da plataforma e hoje é uma das produções menos comentadas do catálogo, mesmo oferecendo uma proposta bastante diferente das demais séries policiais disponíveis na Netflix.

Vale a pena?

Sim. Murderville é uma excelente escolha para quem procura uma série curta, divertida e cheia de suspense, mas quer fugir das investigações tradicionais.

Os seis episódios, com duração entre 29 e 35 minutos, entregam uma maratona de pouco mais de três horas, ideal para o domingo.

A mistura entre mistério, humor improvisado e participações especiais torna a produção uma opção leve, criativa e capaz de surpreender quem ainda não a conhece.