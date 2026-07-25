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NOVIDADE NO MCU

Ryan Gosling viverá herói famoso em novo filme da Marvel; saiba qual

Estúdio confirma longa e aposta em um dos personagens mais populares dos quadrinhos

Beatriz Santos
Por
Ryan Gosling em Devoradores de Estrelas (2026)
Ryan Gosling em Devoradores de Estrelas (2026) - Foto: Divulgação

A Marvel Studios confirmou oficialmente que Ryan Gosling fará parte do Universo Cinematográfico Marvel (MCU) como protagonista de um novo filme do Motoqueiro Fantasma.

O anúncio também revelou que o longa será dirigido por Shawn Levy, de Deadpool & Wolverine, e tem estreia prevista para 2028, marcando uma das principais novidades da nova fase do estúdio.

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O ator assume um personagem que há anos era apontado pelos fãs como um papel ideal para sua carreira e que já ganhou adaptações para o cinema em produções estreladas por Nicolas Cage.

Ryan Gosling assume novo papel dentro da Marvel

Depois de muitos rumores e especulações, Ryan Gosling foi confirmado como o novo intérprete do Motoqueiro Fantasma.

Motoqueiro Fantasma será interpretado por Ryan Gosling
Motoqueiro Fantasma será interpretado por Ryan Gosling - Foto: Divulgação

O ator, que fez sucesso em 2026 com o longa Devoradores de Estrelas, dará vida ao personagem em um filme solo produzido pela própria Marvel Studios, consolidando sua entrada no MCU em um dos papéis mais aguardados pelos fãs.

A produção também marca um reencontro entre Ryan Gosling e Shawn Levy. Os dois trabalharam juntos em Star Wars: Starfighter, filme com estreia prevista para 2027.

Personagem já passou pelos cinemas

Antes da nova adaptação, o Motoqueiro Fantasma foi interpretado por Nicolas Cage, que viveu Johnny Blaze em dois filmes lançados em 2007 e 2012.

No universo televisivo da Marvel, o personagem também apareceu em Agents of SHIELD, onde Gabriel Luna interpretou a versão Robbie Reyes.

Agora, a Marvel Studios aposta em uma nova abordagem para levar novamente o anti-herói às telonas dentro da cronologia oficial do MCU.

Quem é o Motoqueiro Fantasma?

Um dos personagens mais conhecidos da Marvel nos quadrinhos, o Motoqueiro Fantasma é o alter ego de Johnny Blaze.

Após fazer um pacto com o capeta, ele se transforma em um espírito de vingança, pilotando uma motocicleta flamejante enquanto enfrenta vilões pelo universo Marvel.

A chegada do personagem ao MCU abre caminho para novas histórias envolvendo o lado sobrenatural da editora e amplia ainda mais o futuro da franquia nos cinemas.

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