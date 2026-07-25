6 filmes viciantes no Prime Video para este fim de semana (25 e 26/07)

Finalmente chegou o fim de semana e, com ele, a oportunidade perfeita para colocar os filmes em dia. Se a ideia é aproveitar o descanso com boas histórias, o Prime Video tem um catálogo recheado de opções para todos os gostos, incluindo lançamentos recentes e produções que já estão em alta entre os assinantes.

Dos universos de fantasia às aventuras espaciais, passando por ação, suspense e comédia, a plataforma reúne títulos capazes de agradar diferentes perfis de público.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Muitas dessas produções chegaram recentemente ao serviço e rapidamente conquistaram espaço entre os destaques do catálogo.

Com tantas novidades disponíveis, encontrar um filme que realmente valha a pena pode não ser tão simples. É justamente nesse momento que uma boa curadoria faz toda a diferença, reunindo produções que têm chamado atenção e prometem prender o espectador do início ao fim.

Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista recheada de boas opções para quem procura filmes para assistir neste fim de semana (25 e 26 de julho), sem perder tempo navegando pelo catálogo.

6 filmes para ver agora no Prime Video

Mestres do Universo

Cena de Mestres do Universo - Foto: Divulgação

Dirigido por Travis Knight, o longa marca o retorno de Adam a Eternia após recuperar sua conexão com a Espada do Poder quase 20 anos depois. Mas a volta acontece justamente quando Esqueleto ameaça destruir o reino.



Para salvar seu povo, o príncipe precisará enfrentar seus medos, desvendar o próprio passado e contar com a ajuda de aliados como Teela e Duncan. A missão também representa sua transformação definitiva em He-Man.

Missão Refúgio

Cena de Missão Refúgio - Foto: Divulgação

Um ex-assassino de aluguel vive isolado em uma ilha remota até salvar uma garota durante uma tempestade. O encontro desperta antigos inimigos e obriga o protagonista a abandonar a aposentadoria.



Enquanto tenta proteger a menina, ele embarca em uma jornada repleta de perseguições, confrontos e redenção, enfrentando novamente o passado que tentou deixar para trás.

O Drama

Esses filmes novos do Prime Video são ideais para sua maratona - Foto: Divulgação

Às vésperas do casamento, um casal apaixonado tem a relação abalada após descobrir segredos que jamais imaginava existir. As revelações colocam em dúvida a confiança construída ao longo do relacionamento.



Diante da situação, os dois passam a questionar se realmente conhecem um ao outro. O filme propõe uma reflexão sobre amor, honestidade e as escolhas que moldam o futuro de um casal.

Manual Prático da Vingança Lucrativa

Cena de Manual Prático da Vingança Lucrativa - Foto: Divulgação

Becket Redfellow acredita que foi injustiçado depois que sua mãe foi deserdada de uma das famílias mais ricas do mundo. Para recuperar a fortuna que considera sua, ele decide eliminar todos que estão em seu caminho.



Entre ele e uma herança de 28 bilhões de dólares estão sete parentes milionários. O resultado é uma trama marcada por ambição, vingança e disputas familiares.

As Ovelhas Detetives

Cena de As Ovelhas Detetives - Foto: Divulgação

George tem o hábito de ler romances policiais para suas ovelhas todas as noites, sem imaginar que elas entendem cada detalhe das histórias. Tudo muda quando um incidente misterioso acontece na fazenda.



Determinadas a descobrir a verdade, as ovelhas assumem o papel de detetives e passam a seguir pistas e investigar suspeitos. A animação mistura humor, mistério e investigação em uma aventura para toda a família.

Devoradores de Estrelas

Cena de Devoradores de Estrelas - Foto: Divulgação

Ryland Grace desperta sozinho em uma espaçonave a anos-luz da Terra sem lembrar quem é ou por que está ali. Conforme recupera a memória, descobre que integra uma missão decisiva para salvar a humanidade.



A investigação sobre o misterioso enfraquecimento do Sol se transforma em uma aventura repleta de descobertas científicas e ganha novos rumos com o surgimento de uma amizade inesperada.