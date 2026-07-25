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SE LIGA NA DICA!

6 filmes viciantes no Prime Video para este fim de semana (25 e 26/07)

Entre estreias, ação, ficção científica e suspense, essas produções estão conquistando assinantes

Beatriz Santos
Por
Esses filmes do Prime Video são perfeitos para salvar seu final de semana do tédio
Esses filmes do Prime Video são perfeitos para salvar seu final de semana do tédio - Foto: Divulgação

Finalmente chegou o fim de semana e, com ele, a oportunidade perfeita para colocar os filmes em dia. Se a ideia é aproveitar o descanso com boas histórias, o Prime Video tem um catálogo recheado de opções para todos os gostos, incluindo lançamentos recentes e produções que já estão em alta entre os assinantes.

Dos universos de fantasia às aventuras espaciais, passando por ação, suspense e comédia, a plataforma reúne títulos capazes de agradar diferentes perfis de público.

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Muitas dessas produções chegaram recentemente ao serviço e rapidamente conquistaram espaço entre os destaques do catálogo.

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Com tantas novidades disponíveis, encontrar um filme que realmente valha a pena pode não ser tão simples. É justamente nesse momento que uma boa curadoria faz toda a diferença, reunindo produções que têm chamado atenção e prometem prender o espectador do início ao fim.

Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista recheada de boas opções para quem procura filmes para assistir neste fim de semana (25 e 26 de julho), sem perder tempo navegando pelo catálogo.

6 filmes para ver agora no Prime Video

Mestres do Universo

Cena de Mestres do Universo
Cena de Mestres do Universo - Foto: Divulgação

Dirigido por Travis Knight, o longa marca o retorno de Adam a Eternia após recuperar sua conexão com a Espada do Poder quase 20 anos depois. Mas a volta acontece justamente quando Esqueleto ameaça destruir o reino.

Para salvar seu povo, o príncipe precisará enfrentar seus medos, desvendar o próprio passado e contar com a ajuda de aliados como Teela e Duncan. A missão também representa sua transformação definitiva em He-Man.

Missão Refúgio

Cena de Missão Refúgio
Cena de Missão Refúgio - Foto: Divulgação

Um ex-assassino de aluguel vive isolado em uma ilha remota até salvar uma garota durante uma tempestade. O encontro desperta antigos inimigos e obriga o protagonista a abandonar a aposentadoria.

Enquanto tenta proteger a menina, ele embarca em uma jornada repleta de perseguições, confrontos e redenção, enfrentando novamente o passado que tentou deixar para trás.

O Drama

Esses filmes novos do Prime Video são ideais para sua maratona
Esses filmes novos do Prime Video são ideais para sua maratona - Foto: Divulgação

Às vésperas do casamento, um casal apaixonado tem a relação abalada após descobrir segredos que jamais imaginava existir. As revelações colocam em dúvida a confiança construída ao longo do relacionamento.

Diante da situação, os dois passam a questionar se realmente conhecem um ao outro. O filme propõe uma reflexão sobre amor, honestidade e as escolhas que moldam o futuro de um casal.

Manual Prático da Vingança Lucrativa

Cena de Manual Prático da Vingança Lucrativa
Cena de Manual Prático da Vingança Lucrativa - Foto: Divulgação

Becket Redfellow acredita que foi injustiçado depois que sua mãe foi deserdada de uma das famílias mais ricas do mundo. Para recuperar a fortuna que considera sua, ele decide eliminar todos que estão em seu caminho.

Entre ele e uma herança de 28 bilhões de dólares estão sete parentes milionários. O resultado é uma trama marcada por ambição, vingança e disputas familiares.

As Ovelhas Detetives

Cena de As Ovelhas Detetives
Cena de As Ovelhas Detetives - Foto: Divulgação

George tem o hábito de ler romances policiais para suas ovelhas todas as noites, sem imaginar que elas entendem cada detalhe das histórias. Tudo muda quando um incidente misterioso acontece na fazenda.

Determinadas a descobrir a verdade, as ovelhas assumem o papel de detetives e passam a seguir pistas e investigar suspeitos. A animação mistura humor, mistério e investigação em uma aventura para toda a família.

Devoradores de Estrelas

Cena de Devoradores de Estrelas
Cena de Devoradores de Estrelas - Foto: Divulgação

Ryland Grace desperta sozinho em uma espaçonave a anos-luz da Terra sem lembrar quem é ou por que está ali. Conforme recupera a memória, descobre que integra uma missão decisiva para salvar a humanidade.

A investigação sobre o misterioso enfraquecimento do Sol se transforma em uma aventura repleta de descobertas científicas e ganha novos rumos com o surgimento de uma amizade inesperada.

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