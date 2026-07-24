Série de mistério da Netflix com 8 episódios para sua sexta (24/07)

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Finalmente a sexta-feira chegou e, com ela, aumenta a vontade de encontrar uma boa série para maratonar sem precisar investir dias inteiros em frente à TV.

Para quem procura uma história intensa, cheia de mistérios e capaz de prender a atenção do primeiro ao último episódio, Paranoid, da Netflix, continua sendo uma excelente escolha.

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Lançada em 2016, a produção acabou ficando esquecida após a chegada de novos títulos ao catálogo, mas segue como uma opção pouco conhecida para quem gosta de suspense policial.

Com apenas oito episódios, ela pode ser assistida em pouco mais de seis horas durante o tempo livre do fim de semana.



Um crime brutal dá início a uma investigação cheia de segredos

A história começa quando uma mãe e um médico são assassinados em um parque infantil diante de diversas testemunhas. O que parecia ser um caso relativamente simples rapidamente se transforma em uma investigação muito mais complexa do que os detetives imaginavam.

Enquanto tentam encontrar o responsável pelo crime, os investigadores passam a receber mensagens enviadas por um misterioso "detetive fantasma".

As pistas levam o grupo para diferentes locais da Europa e revelam uma rede de segredos e conspirações que amplia ainda mais o alcance do caso.

Mistério cresce a cada episódio

Um dos maiores trunfos de Paranoid é a forma como cada episódio acrescenta novas informações sem entregar respostas definitivas.

Além da investigação principal, a série também desenvolve os conflitos pessoais dos policiais e dos suspeitos, mostrando personagens marcados por problemas emocionais que acabam influenciando diretamente a condução do caso.

Outro elemento importante é a presença de temas como grandes corporações, experiências com medicamentos e interesses ocultos, que tornam a trama ainda mais intrigante.

Elenco reúne nomes conhecidos da TV britânica

O elenco conta com Indira Varma, conhecida por Game of Thrones, além de Dino Fetscher, Lesley Sharp, Robert Glenister, Neil Stuke, Christiane Paul, Kevin Doyle, Michael Maloney e Polly Walker.

As atuações ajudam a sustentar o clima de tensão constante, principalmente conforme novos suspeitos surgem e as pistas passam a apontar para caminhos inesperados.

Uma maratona rápida para o fim de semana

Outro atrativo é a duração enxuta. São oito episódios, com média entre 42 e 45 minutos, totalizando pouco mais de seis horas.

O formato torna a série ideal para começar na noite de sexta-feira e terminar ao longo do fim de semana, sem exigir um grande compromisso de tempo.

Apesar de ter sido lançada em 2016 e ser pouco lembrada atualmente, Paranoid continua sendo uma produção que vale a pena entrar na sua maratona da Netflix.

Vale a pena?

Sim. Paranoid é uma ótima pedida para quem gosta de séries enxutas, investigações policiais e histórias que revelam novas pistas a cada episódio.

Mesmo com recepção regular, registrando nota 6,6/10 no IMDb, a produção consegue prender a atenção graças ao ritmo da investigação, às reviravoltas e ao clima constante de suspense.

Para quem procura uma maratona de poucas horas e quer descobrir uma série pouco conhecida da Netflix, continua sendo uma excelente escolha para aproveitar a sexta-feira e o fim de semana.