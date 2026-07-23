Festival de cinema na Bahia abre inscrições nacionais para nova mostra

Siga o A TARDE no Google

A Mostra Cinema Conquista – Um Olhar para o Novo Cinema chega à 17ª edição com uma novidade inédita. Pela primeira vez, o tradicional evento dedicado ao audiovisual contará com uma Mostra Competitiva, abrindo espaço para a seleção e premiação de longas e curtas-metragens brasileiros.



As inscrições já estão abertas e podem ser feitas gratuitamente por realizadores de todo o país. O festival acontece entre os dias 6 e 11 de setembro, no Centro de Cultura Camillo de Jesus Lima, em Vitória da Conquista.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A novidade marca uma nova fase do evento, que há mais de duas décadas se consolidou como um dos principais espaços de difusão do cinema brasileiro no interior da Bahia.



Competição inédita amplia espaço para o cinema nacional

A estreia da Mostra Competitiva busca fortalecer a circulação de produções brasileiras e ampliar o diálogo entre cineastas, público e crítica especializada.

Segundo Esmon Primo, coordenador geral e fundador do evento, "Este novo formato amplia as possibilidades de diálogo entre quem faz cinema e quem o assiste. Queremos que a iniciativa fortaleça a circulação de filmes brasileiros, incentive novos talentos e reafirme Vitória da Conquista como um importante ponto de encontro do audiovisual nacional".

A seleção será feita por uma comissão formada por profissionais do setor, que escolherá até cinco longas-metragens e dez curtas-metragens para integrar a programação competitiva.

Quem pode participar

As inscrições seguem abertas até 6 de agosto, às 23h59 (horário de Brasília), por meio do site oficial da Mostra.

Podem participar filmes brasileiros de ficção, documentário, animação ou experimental, finalizados a partir de 1º de julho de 2025 e que ainda não tenham sido exibidos em Vitória da Conquista.

Além da avaliação do júri oficial, os filmes também disputarão o júri popular, formado pelo público presente nas sessões.

Festival reúne cinema, debates e formação

Mesmo com a estreia da competição, a Mostra Cinema Conquista mantém uma das principais características de sua trajetória: o acesso gratuito.

Além das exibições, o público poderá participar de mesas temáticas, debates, conferências e oficinas. A programação completa será divulgada em breve.

Criada em 2004, a Mostra já exibiu mais de 700 filmes, entre longas, médias e curtas-metragens, reunindo produções de diferentes regiões do Brasil e consolidando-se como um importante espaço de formação, circulação e valorização do audiovisual contemporâneo.

17ª Mostra Cinema Conquista – Um Olhar para o Novo Cinema