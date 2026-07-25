Marvel anuncia novo ator que vai viver T'Challa em Pantera Negra 3

Siga o A TARDE no Google

A Marvel Studios aproveitou o painel da San Diego Comic-Con 2026 para confirmar oficialmente Pantera Negra 3, próximo capítulo de uma das franquias mais populares do estúdio.

Além de anunciar a data de estreia, a empresa revelou quem será o responsável por interpretar T'Challa II, personagem que terá papel central na nova história.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A direção continuará nas mãos de Ryan Coogler. A principal novidade do elenco é a chegada de David Jonsson, conhecido pelos filmes Alien: Romulus (2024) e A Longa Marcha (2025).



Novo Pantera Negra já foi definido

Durante o evento, a Marvel confirmou que David Jonsson interpretará T'Challa II, filho de T'Challa, personagem vivido por Chadwick Boseman, e Nakia, interpretada por Lupita Nyong'o.

O personagem foi apresentado ainda criança em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, mas agora aparecerá adulto, assumindo um papel importante na continuação da franquia.

David Jonsson será o novo Pantera Negra - Foto: Divulgação

Ryan Coogler e Letitia Wright retornam

Além da confirmação do novo integrante do elenco, a Marvel também anunciou a volta de Ryan Coogler na direção do longa.

Letitia Wright reprisará o papel de Shuri, que assumiu o manto de defensora de Wakanda após os acontecimentos do segundo filme.

Até o momento, o estúdio não divulgou detalhes sobre a trama nem confirmou outros nomes que farão parte do elenco.

Estreia já tem data marcada

Outro anúncio feito durante o painel foi a data de lançamento de Pantera Negra 3, prevista para 15 de dezembro de 2028. Segundo a Marvel, o longa será rodado em 70mm, reforçando a aposta do estúdio em uma produção de grande escala para dar continuidade à saga de Wakanda.

O anúncio foi uma das principais novidades apresentadas pela Marvel na San Diego Comic-Con 2026.

Onde assistir aos filmes anteriores?

Enquanto o terceiro capítulo não chega aos cinemas, os dois filmes já lançados da franquia seguem disponíveis no Disney+.

O primeiro longa, Pantera Negra (2018), e a sequência Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (2022) podem ser assistidos na plataforma de streaming.