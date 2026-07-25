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SE LIGA NA DICA!

6 filmes em alta na Netflix para salvar seu fim de semana (25 e 26/07)

De suspense e ação a dramas inspirados em fatos reais, confira filmes que estão chamando atenção

Beatriz Santos
Por
Esses filmes em alta na Netflix são ideais para sua maratona de fim de semana
Esses filmes em alta na Netflix são ideais para sua maratona de fim de semana - Foto: Divulgação

Finalmente chegou o sábado e, para quem pretende aproveitar o dia em casa, escolher um bom filme pode ser a melhor pedida. A Netflix reúne um catálogo recheado de produções para todos os gostos, com opções que vão do suspense à animação, passando por dramas e histórias inspiradas em acontecimentos reais.

Com tantas estreias e títulos em destaque, encontrar algo que realmente valha o play nem sempre é uma missão simples. Em poucos minutos navegando pela plataforma, a quantidade de opções pode deixar qualquer assinante em dúvida sobre o que assistir.

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É justamente nesse momento que uma boa curadoria faz toda a diferença. Selecionar filmes de diferentes gêneros ajuda a economizar tempo e aumenta as chances de encontrar uma produção que combine com o clima do fim de semana.

Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista com seis filmes em alta no TOP 10 da Netflix que merecem entrar na sua programação nos dias 25 e 26 de julho. Há opções para quem gosta de suspense, ação, romance e até mesmo animações.

6 filmes para ver agora na Netflix

Acompanhante Perfeita

Pôster de Acompanhante Perfeita
Pôster de Acompanhante Perfeita - Foto: Divulgação

Iris (Sophie Thatcher) e Josh (Jack Quaid) vivem um romance intenso e decidem passar um fim de semana em uma luxuosa casa de campo com amigos. O passeio, porém, muda completamente quando uma revelação inesperada transforma a viagem em um pesadelo.

Misturando suspense, terror e comédia, o longa acompanha Iris em uma luta pela sobrevivência após descobrir que é um robô. A trama também explora questões sobre relações humanas, idealizações românticas e os limites entre tecnologia e humanidade.

Elize: Sombras de Uma Mulher

Cena de Elize Sombras de Uma Mulher
Cena de Elize Sombras de Uma Mulher - Foto: Divulgação

Inspirado em fatos reais, o filme acompanha a trajetória de Elize Matsunaga, desde a juventude até o casamento com um empresário de São Paulo. Por trás da imagem de uma família bem-sucedida, a relação é marcada por conflitos e segredos.

A produção mostra os acontecimentos que antecederam um dos crimes mais conhecidos do Brasil, explorando os dilemas e as escolhas da protagonista antes do assassinato de Marcos Matsunaga, em 2012.

O Cobrador de Dívidas

Cena de O Cobrador de Dívidas
Cena de O Cobrador de Dívidas - Foto: Divulgação

Num é um ex-cobrador que tenta deixar o passado para trás depois de cumprir pena e descobrir que possui uma doença terminal. Seu objetivo é encontrar uma forma de reparar os erros que marcaram sua vida.

Os planos mudam quando ele volta a enfrentar agiotas e criminosos. Sem muito tempo pela frente, decide proteger pessoas ameaçadas pela organização e buscar redenção em sua última batalha.

Desejo

Cena de Desejo
Cena de Desejo - Foto: Divulgação

Lucero é uma advogada bem-sucedida que leva uma vida aparentemente perfeita até iniciar um relacionamento com o jovem instrutor de natação da filha. O romance muda completamente a rotina da protagonista.

À medida que as consequências se tornam mais graves, ela precisa lidar com os impactos da paixão proibida e descobrir até onde está disposta a ir para proteger a família e a própria carreira.

23.000 Vidas

Cena de 23.000 Vidas
Cena de 23.000 Vidas - Foto: Divulgação

O longa acompanha um grupo de jovens que decide agir diante da crise humanitária de refugiados no Mediterrâneo. Inconformados com a situação, eles arrecadam recursos para comprar um antigo navio de resgate.

Com a embarcação, o grupo consegue salvar a vida de 23 mil pessoas. O filme retrata a mobilização coletiva e destaca a coragem e a solidariedade dos voluntários diante de uma das maiores crises humanitárias recentes.

Como Mágica

Cena de Como Mágica
Cena de Como Mágica - Foto: Divulgação

A animação acompanha um pássaro e uma pequena criatura da floresta que precisam superar as diferenças depois de trocarem de corpo por causa de um incidente inesperado.

Ambientada no reino animal chamado Vale, a história mostra como os dois inimigos precisam trabalhar juntos para sobreviver, aprendendo a enxergar o mundo pela perspectiva um do outro.

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