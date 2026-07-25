6 filmes em alta na Netflix para salvar seu fim de semana (25 e 26/07)

Finalmente chegou o sábado e, para quem pretende aproveitar o dia em casa, escolher um bom filme pode ser a melhor pedida. A Netflix reúne um catálogo recheado de produções para todos os gostos, com opções que vão do suspense à animação, passando por dramas e histórias inspiradas em acontecimentos reais.

Com tantas estreias e títulos em destaque, encontrar algo que realmente valha o play nem sempre é uma missão simples. Em poucos minutos navegando pela plataforma, a quantidade de opções pode deixar qualquer assinante em dúvida sobre o que assistir.

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É justamente nesse momento que uma boa curadoria faz toda a diferença. Selecionar filmes de diferentes gêneros ajuda a economizar tempo e aumenta as chances de encontrar uma produção que combine com o clima do fim de semana.

Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista com seis filmes em alta no TOP 10 da Netflix que merecem entrar na sua programação nos dias 25 e 26 de julho. Há opções para quem gosta de suspense, ação, romance e até mesmo animações.

6 filmes para ver agora na Netflix

Acompanhante Perfeita

Pôster de Acompanhante Perfeita - Foto: Divulgação

Iris (Sophie Thatcher) e Josh (Jack Quaid) vivem um romance intenso e decidem passar um fim de semana em uma luxuosa casa de campo com amigos. O passeio, porém, muda completamente quando uma revelação inesperada transforma a viagem em um pesadelo.



Misturando suspense, terror e comédia, o longa acompanha Iris em uma luta pela sobrevivência após descobrir que é um robô. A trama também explora questões sobre relações humanas, idealizações românticas e os limites entre tecnologia e humanidade.

Elize: Sombras de Uma Mulher

Cena de Elize Sombras de Uma Mulher - Foto: Divulgação

Inspirado em fatos reais, o filme acompanha a trajetória de Elize Matsunaga, desde a juventude até o casamento com um empresário de São Paulo. Por trás da imagem de uma família bem-sucedida, a relação é marcada por conflitos e segredos.



A produção mostra os acontecimentos que antecederam um dos crimes mais conhecidos do Brasil, explorando os dilemas e as escolhas da protagonista antes do assassinato de Marcos Matsunaga, em 2012.

O Cobrador de Dívidas

Cena de O Cobrador de Dívidas - Foto: Divulgação

Num é um ex-cobrador que tenta deixar o passado para trás depois de cumprir pena e descobrir que possui uma doença terminal. Seu objetivo é encontrar uma forma de reparar os erros que marcaram sua vida.



Os planos mudam quando ele volta a enfrentar agiotas e criminosos. Sem muito tempo pela frente, decide proteger pessoas ameaçadas pela organização e buscar redenção em sua última batalha.

Desejo

Cena de Desejo - Foto: Divulgação

Lucero é uma advogada bem-sucedida que leva uma vida aparentemente perfeita até iniciar um relacionamento com o jovem instrutor de natação da filha. O romance muda completamente a rotina da protagonista.



À medida que as consequências se tornam mais graves, ela precisa lidar com os impactos da paixão proibida e descobrir até onde está disposta a ir para proteger a família e a própria carreira.

23.000 Vidas

Cena de 23.000 Vidas - Foto: Divulgação

O longa acompanha um grupo de jovens que decide agir diante da crise humanitária de refugiados no Mediterrâneo. Inconformados com a situação, eles arrecadam recursos para comprar um antigo navio de resgate.



Com a embarcação, o grupo consegue salvar a vida de 23 mil pessoas. O filme retrata a mobilização coletiva e destaca a coragem e a solidariedade dos voluntários diante de uma das maiores crises humanitárias recentes.

Como Mágica

Cena de Como Mágica - Foto: Divulgação

A animação acompanha um pássaro e uma pequena criatura da floresta que precisam superar as diferenças depois de trocarem de corpo por causa de um incidente inesperado.



Ambientada no reino animal chamado Vale, a história mostra como os dois inimigos precisam trabalhar juntos para sobreviver, aprendendo a enxergar o mundo pela perspectiva um do outro.