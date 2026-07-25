5 séries curtas em alta na Netflix para o fim de semana (25 e 26/07)

Finalmente chegou o fim de semana e, com ele, aquela vontade de começar uma série e, quem sabe, terminar antes da segunda-feira. Para quem busca maratonas rápidas, o catálogo da Netflix está recheado de séries curtas, com poucos episódios e tramas cheias de reviravoltas, emoção e suspense.

As produções em destaque reúnem histórias inspiradas em fatos marcantes, dramas familiares, investigações policiais e adaptações literárias. O melhor é que todas têm um formato enxuto, perfeito para quem quer aproveitar o descanso sem assumir o compromisso de acompanhar várias temporadas.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Com tantas opções disponíveis, escolher uma boa série pode não ser tão simples. É justamente por isso que uma boa curadoria faz toda a diferença, principalmente quando as produções também estão entre as mais assistidas e figuram no TOP 10 da Netflix.



Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista recheada de boas opções para quem procura séries curtas para maratonar neste fim de semana (25 e 26 de julho), sem perder tempo procurando no catálogo.

5 séries para ver agora na Netflix

Unidade de Elite GIGN

Cena de Unidade de Elite GIGN - Foto: Divulgação

A série acompanha o trabalho da principal força de operações especiais da polícia francesa em missões que exigem precisão, preparo extremo e decisões tomadas sob intensa pressão. Os agentes atuam em operações de contraterrorismo, resgate de reféns e proteção de autoridades.



Além da ação, a produção mostra os bastidores da GIGN, destacando o treinamento rigoroso, a tecnologia utilizada nas operações e os desafios enfrentados por uma equipe que precisa agir rapidamente em situações de alto risco.

O Pai da Minha Filha

Cena de O Pai da Minha Filha - Foto: Divulgação

A rotina da médica Maca muda completamente quando sua filha, Julieta, precisa de um transplante de rim com urgência. Durante a busca por um doador compatível, um segredo guardado por anos vem à tona e muda o rumo da família.



A revelação de que o homem que criou Julieta não é seu pai biológico desencadeia uma série de acontecimentos inesperados. O passado escondido pode ser justamente a chave para salvar a vida da jovem.

O Mapa dos Desejos

Cena de O Mapa dos Desejos - Foto: Divulgação

Adaptada do romance de Alice Kellen, a série acompanha Greta, uma jovem concebida para ajudar no tratamento da irmã Lucy, diagnosticada com leucemia. Após a morte da irmã, ela precisa encontrar um novo sentido para a própria vida.



Antes de partir, Lucy deixa um "Mapa dos Desejos", que conduz Greta por uma jornada de autoconhecimento. No caminho, ela conhece Will Tucker, um rapaz que também guarda um passado cheio de mistérios.

Uma Casa na Pradaria

Cena de Uma Casa na Pradaria - Foto: Divulgação

A produção revisita o clássico drama familiar ao acompanhar a família Ingalls em busca de uma nova vida na fronteira do Oeste americano. Em meio aos desafios da região, eles tentam construir um lar e fortalecer os laços familiares.



Enquanto enfrentam perdas, dificuldades e decisões importantes, os personagens descobrem o valor da união, da esperança e da resiliência em uma jornada marcada por desafios e afeto.

Eu Vou Te Encontrar

Cena de Eu Vou Te Encontrar - Foto: Divulgação

A trama acompanha David Burroughs, um homem condenado injustamente pelo assassinato do próprio filho. Cumprindo pena, ele acredita que jamais terá a chance de provar sua inocência.



Tudo muda quando surgem indícios de que a criança pode estar viva. Determinado a descobrir a verdade, David inicia uma busca que pode mudar completamente sua história e revelar o que realmente aconteceu.