Novo Pantera Negra? 5 filmes do ator para entender a escolha da Marvel

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O anúncio do novo protagonista de Pantera Negra 3 foi uma das principais novidades apresentadas pela Marvel Studios durante a San Diego Comic-Con.

Escolhido para interpretar T'Challa II, o filho de T'Challa e Nakia, David Jonsson assumirá um dos papéis mais importantes do Universo Cinematográfico Marvel (MCU) quando o filme chegar aos cinemas em dezembro de 2028.

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Embora tenha ganhado projeção internacional nos últimos anos, o ator britânico já acumula trabalhos em filmes e séries que ajudam a entender sua trajetória antes de vestir o manto do herói de Wakanda.



Quem é David Jonsson?

Filho de um engenheiro de TI e de uma agente da Polícia Metropolitana de Londres, David Jonsson iniciou sua formação artística aos 18 anos, quando ingressou na National Youth Theatre. Depois, conquistou uma bolsa na Royal Academy of Dramatic Art.

Após se formar, participou de montagens como Mary Stuart, Don Juan in Soho e and breathe..., trabalho que lhe rendeu o prêmio de Melhor Ator em uma Peça no Black British Theatre Award.

Na televisão, estreou em Endeavor, em 2018, e depois integrou os elencos de Deep State e das duas primeiras temporadas de Industry. Sua estreia no cinema aconteceu em 2023 com Rye Lane – Um Amor Inesperado.

O reconhecimento internacional veio no ano seguinte com Alien: Romulus, performance que lhe garantiu o prêmio BAFTA Rising Star. Atualmente, o ator soma 18 trabalhos na carreira e pelo menos seis projetos confirmados.

Quem ele interpretará em Pantera Negra 3?

Em Pantera Negra 3, David Jonsson viverá T'Challa II, filho de T'Challa (Chadwick Boseman) e Nakia (Lupita Nyong'o).

O personagem apareceu ainda criança em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre e agora será mostrado em sua versão adulta. Na história, ele assumirá o manto do Pantera Negra, atualmente utilizado por Shuri (Letitia Wright), que deverá ocupar a posição de rainha de Wakanda.

O terceiro filme da franquia estreia em 15 de dezembro de 2028 e terá Ryan Coogler novamente na direção.

5 produções para conhecer David Jonsson

Alien: Romulus (2024)

David Jonsson em Alien: Romulus - Foto: Divulgação

O papel que colocou David Jonsson no radar de Hollywood foi o androide Andy Carradine em Alien: Romulus.



Na trama, Andy recebe a missão de cuidar de Rain (Cailee Spaeny) após a morte do pai da protagonista. A atuação foi amplamente elogiada e rendeu ao ator o BAFTA Rising Star.

Onde assistir: Disney+ e HBO Max.

Rye Lane – Um Amor Inesperado (2023)

David Jonsson em Rye Lane – Um Amor Inesperado - Foto: Divulgação

Na comédia romântica britânica, Jonsson interpreta Dom, um jovem que tenta superar o fim de um relacionamento quando conhece Yas (Vivian Oparah). Os dois passam um dia explorando Londres enquanto criam uma conexão inesperada.



Onde assistir: Disney+.

Industry

David Jonsson em Industry - Foto: Divulgação

Antes de conquistar espaço no cinema, o ator integrou as duas primeiras temporadas de Industry.



Na série da HBO, ele vive Gus Sackey, um jovem de família privilegiada que tenta construir sua carreira no competitivo mercado financeiro.

Onde assistir: HBO Max.

O Código da Cadeia (2025)

David Jonsson em O Código da Cadeia - Foto: Divulgação

No drama lançado em 2025, David Jonsson interpreta Taylor, um detento que vê sua possibilidade de liberdade condicional ser colocada em risco após a chegada de Dee (Tom Blyth).



Onde assistir: Prime Video.

A Longa Marcha

David Jonsson em A Longa Marcha - Foto: Divulgação

Baseado na obra homônima de Stephen King, o filme acompanha uma competição de resistência envolvendo 50 jovens.



Jonsson interpreta Peter McVries, coprotagonista da história ao lado de Ray Garraty (Cooper Hoffman).