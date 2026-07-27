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TRANSIÇÃO DE CARREIRA?

Após derrota na Copa, Cristiano Ronaldo fará estreia como ator

Craque também produz a série, que vai acompanhar a história de um agente de futebol britânico

Edvaldo Sales
Por
Craque também produz a série, que vai acompanhar a história de um agente de futebol britânico
Craque também produz a série, que vai acompanhar a história de um agente de futebol britânico - Foto: AFP

Após uma derrota decepcionante na Copa do Mundo, o atacante do Al-Nassr Cristiano Ronaldo vai estrear como ator e produtor.

Segundo o The Sun, ele estará em ‘Day 1s’, série dramática, estrelada por Damian Lewis (‘Billions’) e dirigida por Matthew Vaughn, diretor da franquia ‘Kingsman’.

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A história vai acompanhar a história fictícia de Stanley Dalton, um agente de futebol britânico.

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As filmagens já começaram em Londres e a série ainda contará com participações especiais de grandes nomes do esporte, como Thierry Henry, além do rapper Dave.

Day 1s será o primeiro projeto de televisão da UR•Marv Studios, produtora criada por Cristiano Ronaldo em parceria com Matthew Vaughn.

Antes da série, o estúdio já havia concluído dois filmes esportivos, financiados de forma independente.

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