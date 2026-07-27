Série esquecida da Netflix com 8 episódios para esta segunda (27/07)

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Intimidade estreou na Netflix em 2022, mas acabou ficando esquecida após a chegada de novos lançamentos da plataforma.

Pouco conhecida e raramente lembrada entre as produções do catálogo, a série é uma ótima opção para quem quer aproveitar o tempo livre desta segunda-feira, 27, com uma história envolvente, cheia de suspense e drama.

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Com apenas oito episódios, é possível começar hoje e concluir a maratona antes mesmo da chegada do próximo fim de semana.

A produção acompanha quatro mulheres cujas vidas se cruzam depois que a divulgação de conteúdos íntimos expõe os impactos devastadores da perda da privacidade.

Em uma narrativa marcada por tensão, investigação e conflitos pessoais, Intimidade transforma um tema extremamente atual em uma trama que prende a atenção do começo ao fim.

Um suspense sobre privacidade e violência digital

A história tem como ponto de partida Malen Zubiri (Itziar Ituño), uma política espanhola com carreira promissora que vê sua reputação desmoronar quando um vídeo íntimo é divulgado sem consentimento.

Em um ambiente dominado por homens, ela passa a enfrentar julgamentos públicos, pressão política e consequências que ultrapassam sua vida profissional.

Ao mesmo tempo, outras mulheres vivem dramas semelhantes. A operária Ane (Verónica Echegui) sofre com a repercussão da exposição de imagens íntimas no ambiente de trabalho, enquanto sua irmã, Bego (Patricia López Arnaiz), busca respostas para entender tudo o que aconteceu.

Já Leire (Yune Nogueiras), filha de Malen, teme que fotos pessoais também sejam divulgadas pelo ex-namorado. Paralelamente, a policial Alicia (Ana Wagener) investiga os responsáveis pelos crimes e incentiva as vítimas a denunciarem os agressores.

Criada por Verónica Fernández e Laura Sarmiento, a série constrói um retrato das consequências da divulgação não autorizada de imagens íntimas, mostrando os impactos na rotina, no trabalho, na família e na saúde emocional das vítimas.

Apenas oito episódios para maratonar

Outro ponto que torna Intimidade uma excelente escolha para esta segunda-feira é seu formato enxuto.

São apenas oito episódios, com duração entre 44 e 51 minutos, totalizando pouco mais de sete horas de maratona.

O tempo reduzido permite assistir à série ao longo da semana sem grandes dificuldades, tornando a produção ideal para quem procura uma história intensa e completa para acompanhar nos momentos livres.

Apesar da duração compacta, a narrativa desenvolve diferentes perspectivas sobre violência digital, machismo, abuso de poder e os limites entre a vida pública e a privada, sem deixar de lado o suspense que move toda a investigação.

Recepção positiva da crítica

Mesmo sem receber grande divulgação na época do lançamento, Intimidade conquistou avaliações positivas.

A produção registra 90% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes, números que refletem a boa recepção da história e das atuações, especialmente de Itziar Ituño, conhecida mundialmente por interpretar Lisboa em La Casa de Papel.

Além do suspense, a série foi elogiada por abordar temas contemporâneos de forma sensível, mostrando como diferentes mulheres podem ser afetadas por crimes virtuais independentemente de posição social ou profissão.

Vale a pena?

Sim. Intimidade é uma excelente escolha para quem gosta de séries curtas, intensas e cheias de suspense.

Ao longo de apenas oito episódios, a produção combina drama, investigação e discussões atuais sobre privacidade, violência digital e machismo, mantendo o interesse do espectador do início ao fim.

Pouco falada dentro do catálogo da Netflix e esquecida após novos lançamentos, é uma opção ideal para aproveitar o tempo livre da semana e concluir a maratona antes da chegada do próximo fim de semana.