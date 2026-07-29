Astro do filme "Coringa" é acusado de crimes sexuais por mulheres

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O ator e músico americano Jared Leto, de 54 anos, voltou a ser acusado de conduta sexual imprópria após o lançamento do documentário Jared Leto: Hollywood's Dark Secret, da BBC. A produção reúne depoimentos de dez mulheres, incluindo quatro que relatam supostos crimes sexuais quando eram adolescentes.

Após a repercussão do documentário, Leto negou todas as acusações. Em comunicado divulgado por seus representantes, o vencedor do Oscar afirmou que as alegações são "absolutamente e categoricamente falsas".

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Documentário reúne relatos de mulheres

Segundo a produção, os episódios narrados teriam ocorrido entre 2002 e 2016, período em que Jared Leto tinha entre 30 e 40 anos. As denunciantes afirmam que tinham entre 16 e 19 anos quando conheceram o vencedor do Oscar e vocalista da banda Thirty Seconds to Mars.

Uma das mulheres relata ter mantido relação sexual com o ator quando tinha 17 anos, na Califórnia. De acordo com a BBC, ela afirma que Leto ignorou questionamentos sobre sua idade. Pela legislação do estado americano, o caso poderia ser enquadrado como estupro de vulnerável.

Outra denunciante afirma ter sofrido agressão sexual em um motel de Las Vegas, também aos 17 anos. Uma terceira diz que foi ameaçada de violência sexual após um show da banda, em Londres, em 2013, quando tinha 19 anos.

Já uma quarta mulher relata que, aos 16 anos, recebeu ligações com conteúdo sexual explícito e insistentes convites para manter relações sexuais.

O documentário também apresenta o depoimento de uma mulher que afirma ter conhecido Jared Leto aos 14 anos durante um festival de música. Segundo ela, o artista fez comentários de teor sexual sobre seu corpo e pediu que um segurança a levasse aos bastidores do evento.

BBC cita mensagens e documentos

A emissora britânica afirma ter analisado fotografias, mensagens e outros materiais que corroborariam parte dos relatos apresentados pelas entrevistadas.

A reportagem também diz ter obtido acesso a um acordo de confidencialidade (NDA) que teria sido encaminhado a uma das mulheres para impedir que ela comentasse publicamente sobre o relacionamento com o ator.

Além disso, ex-integrantes da equipe de turnê do Thirty Seconds to Mars afirmam no documentário que havia desconforto entre funcionários devido à proximidade de Jared Leto com fãs adolescentes.

Acusações já haviam sido divulgadas em 2025

As denúncias apresentadas pela BBC se somam às reveladas em 2025 pela revista Air Mail. Na ocasião, nove mulheres relataram supostos episódios de conduta sexual inadequada envolvendo Jared Leto, algumas afirmando que eram menores de idade quando os fatos teriam ocorrido.

Na época, representantes do ator negaram todas as acusações e classificaram os relatos como falsos.

Jared Leto nega denúncias

Após a repercussão do documentário, Jared Leto se pronunciou pela primeira vez sobre as novas acusações. Em comunicado divulgado por seus representantes à imprensa internacional, o ator rejeitou integralmente as alegações.

"Nunca agredi sexualmente ninguém em toda a minha vida. Essas alegações são absolutamente e categoricamente falsas", declarou.