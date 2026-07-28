Sadie Sink tem papel revelado em novo filme do Homem-Aranha

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A poucos dias da estreia de Homem-Aranha: Um Novo Dia nos cinemas, um momento inesperado durante o tapete vermelho do filme acabou revelando oficialmente a personagem interpretada por Sadie Sink no Universo Cinematográfico da Marvel (MCU).

A atriz de Stranger Things dará vida à mutante Jean Grey, informação divulgada durante uma transmissão ao vivo realizada pela Marvel Studios e pela Sony Pictures.

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Revelação aconteceu durante evento oficial

O spoiler ocorreu no tapete vermelho da première do longa, em Los Angeles. Durante a transmissão ao vivo, o apresentador Steve Lacy confirmou que Sadie Sink interpreta Jean Grey na produção.

BRAND NEW DAY POTENTIAL SPOILERS: steve lacy just spoiled a major character and plot point dawgggggg pic.twitter.com/mHP3mzr1JE — juan (@JuanEditzs) July 28, 2026

A reação imediata de sua colega de apresentação indicou que a informação provavelmente não deveria ter sido revelada naquele momento, sugerindo que o nome da personagem ainda fazia parte do sigilo mantido pelos estúdios.



Mesmo assim, a confirmação aconteceu em um evento oficial promovido pela Marvel Studios e pela Sony Pictures, tornando pública a identidade da personagem antes da chegada do filme aos cinemas.

Rumores já apontavam para Jean Grey

Embora a revelação tenha chamado atenção nas redes sociais, a informação não chega a ser uma grande surpresa para os fãs.

Desde antes da confirmação do elenco de Homem-Aranha: Um Novo Dia, veículos especializados já apontavam que Sadie Sink estaria cotada para interpretar Jean Grey, uma das personagens mais importantes da equipe dos X-Men.

Até então, porém, tanto os estúdios quanto a atriz evitavam confirmar oficialmente qualquer detalhe sobre o papel.

Homem-Aranha: Um Novo Dia chega aos cinemas brasileiros nesta quarta-feira, 29 de julho.

A produção marca a estreia de Sadie Sink no MCU e reforça as expectativas dos fãs sobre a presença de personagens ligados aos X-Men no universo compartilhado da Marvel.