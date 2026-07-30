Série viciante da Netflix com 8 episódios é ideal para quinta (30/07)

A quinta-feira costuma ser um bom momento para encaixar uma maratona sem comprometer toda a rotina. E quem procura uma história envolvente, com poucos episódios e capaz de prender a atenção do início ao fim, encontra em Ninguém Pode Saber, da Netflix, uma opção certeira.

Lançada em 2022, a minissérie acabou sendo esquecida em meio à sequência de novas produções que chegaram ao catálogo da plataforma, mas continua oferecendo uma trama marcada por suspense, drama familiar e mistérios que vão sendo revelados aos poucos.

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Com apenas oito episódios, a produção pode ser assistida em pouco mais de seis horas.

Um segredo transforma a vida de mãe e filha

A história acompanha Andy (Bella Heathcote), uma mulher de 30 anos que havia deixado sua cidade natal para estudar em Nova York, mas retorna a Belle Isle após o tratamento de câncer da mãe, Laura (Toni Collette).

Trabalhando na central de atendimentos da polícia e vivendo uma rotina pacata, ela acredita conhecer completamente a mulher que a criou.

Tudo muda durante um almoço em um restaurante. Um homem armado invade o local e atira contra duas mulheres. Quando Andy também passa a ser ameaçada, Laura reage de maneira surpreendente e demonstra habilidades que a filha jamais imaginou que ela possuía.

O episódio transforma Laura em heroína da pequena cidade, mas a exposição desperta um medo que Andy não consegue compreender. Enquanto todos celebram a coragem da fonoaudióloga, ela parece preocupada apenas com uma possibilidade: que alguém de seu passado descubra onde ela está.

Investigação revela uma identidade escondida

Pouco tempo depois do atentado, a rotina das duas muda completamente. Um homem invade a casa de Laura e novos acontecimentos levam Andy a descobrir que a mãe escondia uma vida paralela.

Em um depósito secreto, ela encontra dinheiro, armas, um carro preparado para fuga e diversas identidades falsas. A partir desse momento, a protagonista decide investigar quem Laura realmente é e por qual motivo passou quase três décadas vivendo escondida.

Enquanto tenta reunir as peças do quebra-cabeça, Andy percebe que praticamente toda sua história foi construída sobre segredos. A investigação também representa a única chance de impedir que o passado coloque novamente mãe e filha em risco.

Adaptação de um best-seller aposta mais nos personagens

Ninguém Pode Saber adapta o romance da escritora norte-americana Karin Slaughter, autora reconhecida internacionalmente por seus thrillers policiais e frequentemente comparada a nomes como Gillian Flynn e Dennis Lehane.

Apesar do sucesso dos livros em mais de 120 países, essa foi a primeira obra da escritora adaptada para televisão.

Em vez de apostar apenas em grandes reviravoltas, a série desenvolve seus mistérios gradualmente. Um dos diferenciais é revelar parte dos segredos de Laura antes dos episódios finais, permitindo que o suspense seja construído a partir das consequências dessas revelações, e não apenas da expectativa por uma resposta.

Elenco é um dos principais trunfos da produção

Grande parte da força da minissérie está nas interpretações de Toni Collette e Bella Heathcote. Mesmo dividindo pouco tempo de tela após os primeiros episódios, as duas sustentam o drama familiar que impulsiona toda a narrativa.

O elenco ainda conta com Terry O'Quinn e David Wenham, personagens importantes para os acontecimentos envolvendo o passado de Laura. Ainda assim, o foco permanece na relação entre mãe e filha e na maneira como cada descoberta altera a confiança construída ao longo de décadas.

Vale a pena?

Sim. Para quem procura uma série curta, cheia de suspense e que consegue manter o interesse até o último episódio, Ninguém Pode Saber continua sendo uma boa escolha no catálogo da Netflix. A produção mistura investigação, drama familiar e ação na medida certa, sem depender exclusivamente de reviravoltas para prender o público.

Com apenas oito episódios e pouco mais de seis horas de duração, a minissérie é ideal para começar nesta quinta-feira, 30, e terminar antes do fim de semana.

Mesmo tendo sido ofuscada pelo lançamento de produções mais recentes na plataforma, segue como uma opção que merece uma segunda chance dos assinantes da Netflix.