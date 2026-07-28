Exposição '3 Obás de Xangô' estreia em novo espaço de Salvador

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A nova unidade da CAIXA Cultural Salvador, instalada no Pelourinho, inicia suas atividades no próximo dia 2 de agosto com a abertura da exposição "3 Obás de Xangô".

Inspirada no documentário homônimo dirigido por Sérgio Machado, a mostra reúne obras, documentos e registros históricos de mais de 45 artistas e ficará em cartaz até 6 de dezembro, com entrada gratuita.

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A exposição propõe uma reflexão sobre arte, religiosidade, memória e identidade cultural na Bahia, tendo como ponto de partida a trajetória de Jorge Amado, Carybé e Dorival Caymmi, que receberam o título de Obás de Xangô no Ilê Axé Opô Afonjá.



Mostra amplia debate sobre cultura afro-brasileira

Com curadoria de Tiago Sant'Ana, Mariana Vaz, Solange Bernabó e Gildeci Leite, a exposição busca ampliar o olhar para além dos três homenageados.

Segundo a curadoria, a proposta destaca a atuação da intelectualidade negra e o papel das mães de santo na preservação, organização e transmissão dos saberes afro-brasileiros.

Organizada em núcleos temáticos, a mostra aborda temas como o matriarcado nas religiões de matriz africana, os conhecimentos produzidos nas comunidades de axé, a simbologia de Xangô, a amizade entre Jorge Amado, Carybé e Dorival Caymmi e as transformações contemporâneas das expressões artísticas afro-brasileiras.

Mais de 45 artistas integram a exposição

O público poderá conferir trabalhos de artistas das artes visuais, música, literatura e fotografia. Entre os nomes representados estão Ana Sant'Anna, Ani Ganzala, Ayrson Heráclito, Emanuel Araújo, Goya Lopes, Mario Cravo Neto, Mestre Didi, Rubem Valentim, Pierre Verger e Yedamaria.

Na música, participam artistas e grupos como Aguidavi do Jêje, BaianaSystem, Letieres Leite Quinteto, Margareth Menezes, Orquestra Afrosinfônica, Tiganá Santana e Olodum.

Já na literatura, estão presentes autores como Alex Simões, Ana Maria Gonçalves, Hugo Canuto, Itamar Vieira Jr., Maysa Miranda e Ordep Serra.

Nova unidade amplia atuação da CAIXA Cultural em Salvador

A Unidade Pelourinho passa a integrar a rede de espaços culturais da CAIXA na capital baiana, ampliando a oferta de exposições, atividades educativas, ações formativas e eventos culturais.

O prédio ocupa um quarteirão no Centro Histórico de Salvador, possui 7.822,14 metros quadrados de área construída e abrigou o Liceu de Artes e Ofícios da Bahia por mais de 130 anos.

Com a inauguração do novo espaço, a instituição passa a operar duas unidades na cidade. A programação da CAIXA Cultural Salvador na Rua Carlos Gomes continua funcionando normalmente.

Exposição: "3 Obás de Xangô"