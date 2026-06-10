É possível? Ator de X-Men é diagnosticado com câncer de mama; confira

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O ator canadense Tyler Mane, presente no elenco do primeiro filme da franquia “X-Men”, lançado em 2000, revelou por meio das redes sociais que está com câncer de mama. Na publicação, feita na última segunda-feira, 8, ele contou que a esposa o ajudou no diagnóstico da doença, que atinge homens em apenas 1% dos casos.

Para ser honesto, minha primeira reação foi guardar segredo. Mas descobri que os homens costumam ser diagnosticados em estágios mais avançados porque não se fala disso. Na verdade, meus médicos descartaram essa possibilidade e só consegui fazer o exame no início porque minha esposa insistiu. Tyler Mane - Ator canadense

O artista também disse que já começou a fisioterapia para tratar a doença, que é considerada rara entre os homens. “Um em cada 755 homens será diagnosticado com câncer de mama durante a vida. E, se você detectar cedo, é algo super tratável”, afirmou Tyler.

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Além de “X-Men”, Tyler está no elenco de “Deadpool & Wolverine”. Ele interpreta o personagem Dentes de Sabre nas duas produções.

Confira a publicação de Tyler Mane