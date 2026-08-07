Ted Lasso: guia completo pra você não se perder na 4ª temporada

Depois de mais de três anos de espera, Ted Lasso retornou à Apple TV+ com sua 4ª temporada. A nova fase reencontra o técnico interpretado por Jason Sudeikis em um momento bem diferente daquele que fechou o terceiro ano da série.

Antes de mergulhar nos novos episódios, vale a pena relembrar como ficaram o AFC Richmond, os principais personagens e as tramas que continuam em aberto.

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Atenção: o texto a seguir contém spoilers da 3ª temporada.

Como terminou a campanha do AFC Richmond na 3ª temporada?

Na temporada anterior, o AFC Richmond viveu a expectativa de retornar à elite do futebol inglês. Com Ted no comando, auxiliado por Roy Kent e Coach Beard, o time entrou na última rodada da Premier League disputando as primeiras posições da tabela.

No confronto decisivo contra o West Ham, comandado por Nate Shelley, o Richmond venceu, mas o resultado não foi suficiente para tirar o título das mãos do Manchester City, e a equipe fechou a competição em segundo lugar. Ainda assim, o resultado teve peso simbólico, já que o clube havia acabado de subir de divisão.

O ponto alto emocional ficou por conta do intervalo da partida, quando o elenco reconstruiu o famoso cartaz "Believe", destruído por Nate quando ele deixou o clube na temporada passada. Cada jogador guardava um pedaço do símbolo e os reuniu para motivar Ted antes da etapa final, num momento que também selou a reconciliação entre o técnico e seu ex-pupilo.

O que aconteceu com Nate e Rupert em Ted Lasso?

Ao longo do terceiro ano, Nate assumiu o comando técnico do West Ham, trabalhando sob as ordens diretas de Rupert Mannion. A proximidade com o dirigente, porém, expôs o lado autoritário e manipulador de Rupert, que buscava transformar o técnico à sua própria imagem.

Ao perceber que não se reconhecia mais naquele ambiente, Nate deixou o cargo e voltou ao Richmond, retomando as atividades de forma mais discreta, como assistente ligado ao setor de uniformes e equipamentos. Com o tempo, ele recuperou seu espaço na comissão técnica e conquistou o perdão de Ted.

Rupert, por sua vez, teve a imagem desgastada após novos episódios de traição virem à tona, o que resultou em seu afastamento do clube. Rebecca Welton, então, tomou uma decisão marcante: vendeu 49% do AFC Richmond para a torcida, um gesto que reforça o espírito de coletividade que a série cultiva desde a primeira temporada.

Por que Ted deixou o Richmond ao final da 3ª temporada?

O grande momento de virada do encerramento anterior foi a decisão de Ted de deixar o comando técnico do Richmond para voltar a Kansas City e se aproximar do filho, Henry, mesmo com todo o apego que desenvolveu pelo time e por Rebecca.

A despedida no aeroporto também colocou um ponto final nas especulações sobre um possível romance entre os dois. Rebecca foi até Ted para uma conversa carregada de emoção, mas a relação seguiu no campo da amizade.

Coach Beard tomou o caminho oposto: desistiu de embarcar de volta aos Estados Unidos no último minuto e permaneceu em Londres ao lado de Jane, com quem depois se casou.

É justamente esse vínculo de Ted com o clube que a 4ª temporada retoma, mostrando o técnico retornando a Richmond, agora para comandar a equipe feminina, um projeto que nasceu ainda no fechamento da temporada anterior.

O momento de estreia também parece proposital: a nova temporada chega logo depois da final da última Copa do Mundo, que reacendeu o interesse do público pelo futebol.

Como ficaram Roy, Keeley, Jamie e Rebecca?

O relacionamento entre Roy Kent e Keeley Jones esteve entre os arcos mais conturbados da temporada. Após o término, Keeley viveu um novo affair com Jack e enfrentou turbulências profissionais à frente de sua agência de relações públicas, que passou por uma reformulação e ganhou nova identidade com a chegada de Barbara.

Roy e Jamie Tartt chegaram a competir pela atenção de Keeley de maneira imatura, mas ela deixou claro que não escolheria nenhum dos dois, reforçando que sua trajetória não dependia de um relacionamento para seguir em frente.

Jamie conseguiu se reaproximar do pai ao longo da temporada, enquanto Roy assumiu o posto de técnico principal do AFC Richmond e iniciou um processo terapêutico com a Dra. Sharon. Rebecca, por sua vez, reencontrou Matthijs, o holandês que conheceu durante uma viagem, dando início a um novo relacionamento.

Esses desfechos ajudam a explicar por que a expectativa em torno da 4ª temporada é tão grande, inclusive com integrantes do elenco já comentando a possibilidade de novas temporadas no futuro.

Por que a equipe feminina é o ponto de partida da nova temporada?

A cena final da 3ª temporada trouxe Keeley e Rebecca conversando sobre a criação de um time feminino dentro do AFC Richmond. O que parecia apenas um papo entre amigas se transformou na ponte direta para os novos episódios.

Com o retorno de Ted à Inglaterra para comandar esse novo elenco, a série abre espaço para personagens inéditos, novos desafios e um olhar diferente sobre o universo do futebol. Fiel à proposta de sempre ir além das quatro linhas, a nova fase deve ampliar discussões sobre pertencimento, amadurecimento e recomeços, temas que já vinham sendo trabalhados desde o início da produção.