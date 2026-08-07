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Filme policial baseado em fatos reais para assistir nesta sexta (07/08)

Kevin Costner e Woody Harrelson dividem a dupla protagonista da obra

Bianca Carneiro
Por
Imagem ilustrativa da imagem Filme policial baseado em fatos reais para assistir nesta sexta (07/08)
Foto: Divulgação | Netflix

Se a ideia para a sexta-feira é um drama policial daqueles bem conduzidos, "Estrada Sem Lei" é uma boa pedida no catálogo da Netflix. Lançado como produção original da plataforma em 2019, o filme rendeu ao diretor John Lee Hancock, o mesmo de "Um Sonho Possível" e "Fome de Poder", uma seleção como headliner no festival South by Southwest daquele ano.

Kevin Costner e Woody Harrelson dividem a dupla protagonista, com participações de peso de Kathy Bates e John Carroll Lynch completando o elenco. O longa tem 142 minutos de duração e é indicado para maiores de 16 anos.

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Do que se trata o filme

A trama se passa no início dos anos 1930 e acompanha Frank Hamer (Kevin Costner) e Maney Gault (Woody Harrelson), dois ex-policiais texanos que vivem uma aposentadoria tranquila até serem convocados para uma missão pouco convidativa: caçar Bonnie e Clyde, o casal de criminosos que já havia se tornado símbolo da cultura pop da época.

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Depois de dois anos de fracassos do FBI e da tecnologia forense mais avançada disponível na época, o governo recorre à experiência e aos métodos considerados ultrapassados da dupla. Para isso, Frank e Maney precisam recorrer aos próprios instintos para dar fim à perseguição.

Um contraponto ao mito de Bonnie e Clyde

Diferente de outras produções que romantizam a dupla de criminosos, "Estrada Sem Lei" propõe o olhar inverso: o dos homens da lei que colocaram a vida em risco para encerrar a onda de assaltos e assassinatos, mas cujos atos raramente são lembrados com o mesmo glamour dado aos bandidos nas capas de revista.

Baseado em fatos reais, o filme foi rodado com orçamento de cerca de 49 milhões de dólares e reconstrói com fidelidade a atmosfera da Era da Depressão nos Estados Unidos, com fotografia que remete a clássicos do gênero policial como "Os Intocáveis" e "Os Imperdoáveis".

Vale a pena assistir?

Sim, principalmente para quem gosta de dramas policiais mais sóbrios, sem grandes explosões de ação, mas com tensão construída aos poucos. A parceria entre Kevin Costner e Woody Harrelson sustenta bem o ritmo do filme, e as participações de Kathy Bates e John Carroll Lynch dão ainda mais peso ao elenco.

Com mais de duas horas de duração, "Estrada Sem Lei" pede um pouco mais de tempo livre, mas é companhia certeira para fechar a sexta-feira com um bom drama baseado em fatos reais.

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