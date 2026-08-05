Wagner Moura quer dialogar com a direita: “Cansado de ser odiado”

Wagner Moura revelou estar cansado dos ataques que recebe devido aos seus posicionamento políticos e afirmou que gostaria de dialogar com pessoas de direita. A declaração aconteceu em entrevista ao programa ‘Conversa com Bial’, exibida na noite desta terça-feira, 4.

O ator falou sobre tolerância, democracia e capitalismo ao abordar os temas da peça que está em turnê: ‘Um Julgamento: depois do Inimigo do Povo’.

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Segundo ele, “a tolerância é um fator fundamental, um pilar da democracia. Você tem que ser tolerante. O que, para mim, é assustador é que não estamos mais vendo a realidade da mesma forma”.

Para o baiano, as divergências entre esquerda e direita anteriormente partiam de uma compreensão comum dos acontecimentos. Ele disse que a discussão política se tornou mais difícil porque até os fatos passaram a ser contestados.

“Eu lembro de uma época em que esquerda e direita, se a gente polarizar a coisa, brigavam, discutiam, mas estavam vendo o mesmo fato. Hoje, os fatos não importam mais. Não sei o que fazer. Se os fatos deixam de ser relevantes, deixam de existir, e passam a existir versões da realidade, se eu tenho a minha realidade e você tem a sua, e agora?”, refletiu.

"hoje os fatos não importam mais, e eu não sei o que fazer com isso", Wagner Moura coloca na mesa sua opinião sobre como a distorção da realidade pode estar afetando a democracia #ConversaComBial #TVGlobo pic.twitter.com/ewVkVa0VHD — TV Globo (@tvglobo) August 5, 2026

Ameaça à democracia

O ator citou a polarização como uma ameaça à democracia e relembrou as pesquisas que realizou para o filme ‘Guerra Civil’, lançado em 2024. “A maior ameaça à democracia que esses caras inventaram aqui é a polarização. Fiz o filme ‘Guerra Civil’ e estudei muito sobre os fatores que levam países a deixarem de ser democráticos para se tornarem autoritários”, relembrou.

“A polarização política, o descrédito no governo, dizer 'isso não me representa' e ‘não preciso disso’ [complica]. Por isso, governos autoritários tendem a aparecer como se não fossem da política, como se estivessem fora do sistema. Vai se descredibilizando o sistema democrático, não apenas de eleger seus representantes, mas de você, como cidadão, interferir”, seguiu.

Durante a entrevista, Bial destacou que, no encerramento da peça que o ator está em turnê, a filha do protagonista pega a mão do pai para ajudá-lo a se reconciliar com o irmão. Wagner afirmou acreditar que o afeto pode aproximar pessoas com pensamentos diferentes.

O protagonista de ‘O Agente Secreto’ pontuou que, no final, “o que importa é o amor”. “É um clichê, mas é verdade. É o afeto, é o que a gente sente pelas pessoas que estão próximas da gente. E, se tiver empatia suficiente, pelos outros também, inclusive os que pensam diferente da gente. Estou cansado de ser odiado por uma galera. É cansativo”, desabafou.

Mesmo com o incômodo com as críticas por seus posicionamentos políticos, o ator garantiu que não pretende deixar de expor suas opiniões: “Eu vou morrer dizendo as coisas que acho. Posso estar errado, mas a minha natureza é dizer o que penso”.

Rico e de esquerda?

Na oportunidade, Wagner Moura também respondeu às críticas que recebe por defender pautas de esquerda mesmo depois de ter alcançado sucesso profissional e financeiro. O ator questionou a ideia de que prosperar seria incompatível com continuar acreditando em justiça social.

“Quando eu estava lá em Rodelas [cidade na Bahia] e era pobre, aí eu poderia ser de esquerda, né? Parece que existe um portal pelo qual você passa. Queria saber qual é o teto, quanto você precisa ganhar para deixar de acreditar em justiça social”, disparou ele.

Além disso, o artista ironizou as acusações de hipocrisia por morar fora do Brasil e ter uma vida confortável. “Eles falam: ‘Você é um hipócrita porque está aqui, em Atenas, tomando vinho com Pedro Bial e acredita que as pessoas que moram na favela merecem ser tratadas com decência’. Eu não entendo essa crítica”.

Eu sou o mesmo cara que estava em Rodelas, que presenciou o trabalho escravo e cujo pai era sargento. Eu sou esse cara. Wagner Moura - ator

Wagner Moura sobre suas opiniões políticas: "eu sou o mesmo cara que tava lá em Rodelas". #ConversaComBial #TVGlobo pic.twitter.com/k2WjjIBkQT — TV Globo (@tvglobo) August 5, 2026

Wagner Moura atribuiu parte de sua trajetória profissional às políticas públicas de incentivo à cultura existentes em Salvador na década de 1990. “Eu prosperei porque, em Salvador, nos anos 1990, havia uma lei de incentivo à cultura que fez com que eu, Vladimir Brichta e Lázaro Ramos pudéssemos trabalhar, construir uma história e ter uma carreira de ator. Eu prosperei por isso”, pontuou.

Diálogo com a direita

Para completar, o ator disse considerar legítimas as discussões propostas pela direita sobre o tamanho do Estado, os gastos públicos e a cobrança de impostos, mas esses debates acabam substituídos por ataques pessoais.

Eu queria ter uma interação com a direita e poder conversar com eles sobre os assuntos que essa peça traz. Acho uma discussão superválida: o Estado tem que ser pequeno ou grande? Quanto o Estado tem que gastar? Isso é fundamental. Wagner Moura - ator

Wagner finalizou: “A esquerda sempre diz: ‘A gente quer seguridade social, cultura e educação gratuita’. E a direita faz uma pergunta que acho justa: ‘Quem vai pagar? São os contribuintes? Vamos aumentar os impostos?’. Essa discussão é muito boa, mas ela não acontece... O papo dos caras é: ‘Ele mora nos Estados Unidos e trabalha lá, então não pode falar do Brasil’, ‘ele prosperou na carreira, como pode ser de esquerda?’, ‘não é gay e defende gay’, ‘não é preto e defende preto’”.