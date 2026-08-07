Só 3 episódios: série sobre crime real é a pedida certa para esta sexta (07/08)

Para quem gosta de true crime, a novidade da semana é "Os Assassinatos de Idaho: Pesadelo Universitário", no original, "The Idaho Murders: College Nightmare". A minissérie documental estreou na Netflix em 29 de julho e não demorou a assumir a liderança do ranking mundial da plataforma, superando até séries recém-lançadas como "Ransom Canyon" e "The Bombing of Pan Am 103".

Dirigida por Skye Borgman, conhecida por "Unknown Number: A Pegadinha da Colegial", e com produção executiva do indicado ao Oscar Joe Berlinger, a docussérie tem apenas três episódios. O formato enxuto ajuda a explicar a velocidade com que virou febre entre os assinantes.

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Do que se trata a docussérie

A produção reconstrói o assassinato de quatro estudantes da Universidade de Idaho: Madison Mogen, Kaylee Goncalves, Xana Kernodle e Ethan Chapin , mortos a facadas em uma casa alugada perto do campus, na cidade de Moscow, Idaho, na madrugada de 13 de novembro de 2022.

Com imagens de câmeras corporais da polícia, mensagens de texto e depoimentos de familiares e amigos das vítimas, a série acompanha passo a passo a investigação que se seguiu ao crime: as semanas sem um suspeito identificado, a repercussão nacional do caso, a onda de teorias e especulações nas redes sociais e, por fim, a prisão de Bryan Kohberger, doutorando em criminologia que confessou os assassinatos.

Um caso que terminou sem julgamento

Um detalhe que marca a abordagem da série é o fato de o caso nunca ter chegado a julgamento: Kohberger se declarou culpado, o que evitou o processo que normalmente traria à tona uma explicação pública sobre a motivação do crime. Por isso, a docussérie se concentra menos em "resolver" o mistério e mais em reconstituir, com sensibilidade, o impacto do caso sobre a pequena cidade universitária e sobre as famílias das vítimas.

Vale o alerta: a produção trata de temas sensíveis, incluindo violência e imagens de cena de crime, e pode não ser indicada para todos os públicos.

Vale a pena assistir?

Sim, especialmente para quem já acompanha o gênero true crime e busca uma produção enxuta, sem enrolação. Com apenas três episódios, "Os Assassinatos de Idaho: Pesadelo Universitário" cabe tranquilamente numa única sessão e entrega uma reconstituição cuidadosa de um dos casos mais comentados dos últimos anos nos Estados Unidos.

Pelo desempenho nos primeiros dias, liderança em dezenas de países e mais de 18 milhões de visualizações registradas, a série é a escolha certa para quem quer entender o motivo de tanto burburinho nesta sexta-feira.