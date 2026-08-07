Festival gratuito traz filmes do cinema sul-coreano para Salvador

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Os fãs do audiovisual asiático na capital baiana já têm um encontro marcado. A edição de 2026 do Korean Film Festival (KOFF) inseriu Salvador oficialmente em seu circuito de exibições, trazendo sessões inéditas e lançamentos do cinema sul-coreano. O evento gratuito acontece na Sala Walter da Silveira, nos Barris, entre os dias 27 e 29 de agosto.

A seleção pensada para o público soteropolitano conta com seis longas-metragens, divididos em dois eixos temáticos. Três dessas obras integram a Mostra Especial Anos 1960 da KOFA (Korean Film Archive), promovendo um resgate histórico da cinematografia do país.

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As outras três produções fazem parte da Mostra Não-Competitiva, com foco em narrativas contemporâneas. Os grandes destaques da seleção são o drama Once We Were Us (2025), dirigido por Kim Do-young e estrelado pela atriz Moon Ga-young (famosa pelo hit True Beauty), e Winter Light (2025), de Cho Hyun-suh, que acompanha os desafios no ensino médio de um jovem e sua irmã com deficiência auditiva.

O acesso às sessões é totalmente gratuito, e os ingressos já podem ser resgatados pelo público através da plataforma Sympla.

Circuito ampliado

Criado em 2023, o festival se consolidou como uma das principais vitrines do cinema coreano no Brasil e segue expandindo sua atuação a cada ano. Além da capital baiana, a região Nordeste também recebe uma programação paralela em Fortaleza (CE), que sedia o evento no Cineteatro São Luiz de 25 a 29 de agosto, com destaque para a exibição de No Other Choice (2026, Park Chan-wook), representante sul-coreano no Oscar deste ano.

Em 2026, a rota do KOFF passa ainda pelas cidades de Piracicaba, Curitiba, Recife e Belo Horizonte, finalizando o ciclo em São Paulo no início de outubro.

RAIO-X DO EVENTO

O que: 4ª edição do Korean Film Festival (KOFF) em Salvador

Quando: 27 a 29 de agosto de 2026

Onde: Sala Walter da Silveira (Barris)

Quanto: Entrada gratuita

Ingressos: Resgate antecipado via plataforma Sympla

Destaques da programação: Once We Were Us (2025) e Winter Light (2025)

Confira a programação completa abaixo

27/08 - QUINTA-FEIRA

14h00 - Longa-metragem KOFA: Juventude Descalça (116 min)

16h00 - Longa-metragem: The Mutation (107 min)

28/08 - SEXTA-FEIRA

14h00 - Longa-metragem KOFA: Bala sem rumo (140 min)

16h30 - Longa-metragem: Winter Light (88 min)

29/08 - SÁBADO