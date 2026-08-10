Dupla explosiva de ação volta à Netflix e é a pedida para segunda (10/08)

Para quem prefere começar a semana com ação sem complicação, a Netflix trouxe de volta ao catálogo "O Guarda-Costas" (The Hitman's Bodyguard), comédia de ação estrelada por Ryan Reynolds e Samuel L. Jackson. O filme voltou à plataforma logo no início de agosto e é a pedida certa para quem quer se divertir sem exigir muito da segunda-feira.

Dirigido por Patrick Hughes, o longa reúne ainda Gary Oldman como vilão e Salma Hayek em papel de destaque, além de tiroteios, perseguições de carro e um humor ácido construído em cima da química entre os dois protagonistas.

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Do que se trata o filme

A trama acompanha Michael Bryce (Ryan Reynolds), o melhor agente de segurança do mundo, cuja reputação impecável desaba após um cliente ser assassinado sob sua proteção. Anos depois, tentando reconstruir a carreira, ele recebe a missão mais improvável de sua vida: escoltar Darius Kincaid (Samuel L. Jackson), um dos assassinos de aluguel mais procurados do planeta, até um tribunal internacional, onde ele precisa testemunhar contra um ditador do Leste Europeu (Gary Oldman).

O problema é que Bryce e Kincaid são inimigos declarados havia anos, cada um já tentou matar o outro mais de uma vez. Presos juntos numa corrida contra o tempo de 24 horas, os dois precisam colocar as diferenças de lado, em meio a perseguições alucinantes entre a Inglaterra e a Holanda.

Uma parceria improvável que rende boa parte da graça

O maior trunfo do filme é justamente a química entre Reynolds e Jackson, que sustentam boa parte do humor a partir do ódio mútuo entre os personagens. Enquanto Bryce é obcecado por regras e protocolos, Kincaid é puro instinto e imprevisibilidade: um contraste que garante boa parte das risadas em meio às cenas de ação.

Vale a pena assistir?

Sim, principalmente para quem busca entretenimento direto ao ponto, sem grandes pretensões dramáticas. O roteiro não reinventa a fórmula de filmes de dupla em fuga, mas a presença de Reynolds e Jackson, somada às sequências de ação bem coreografadas, garante um filme divertido do início ao fim.