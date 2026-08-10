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Ator de Hollywood defende uso de IA na indústria do cinema

Artista afirmou que ia pode ser usada para auxiliar as produções

Franciely Gomes
Por
A IA tem sido utilizada em diversas produções
A IA tem sido utilizada em diversas produções - Foto: Ilustrativa | Magnific

Brad Pitt causou polêmica ao defender o uso de Inteligência Artificial (IA) em produções cinematográficas. O ator de Hollywood alegou que a ferramenta pode auxiliar os filmes que possuem baixo orçamento.

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“Há muita resistência à IA, mas a IA será justamente o que ajudará esses filmes, com orçamentos de 40 a 90 milhões de dólares, a serem produzidos. Será um experimento muito interessante”, disse ele em entrevista à revista americana Esquire.

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Entretanto, o artista reforça que não concorda com o uso da IA para substituir atores humanos. “Depende de quem está criando, quem está por trás disso, quem está contando a história. Quem está dizendo: 'Quero ver essa emoção nele', e então sendo capaz de analisar o que a IA oferece e dizer: 'Quero mais nessa direção' e adaptando dessa forma”,

“Então, eles até poderiam, mas o resultado final pode não ser exatamente o que eu encontrei e descobri durante o processo”, concluiu o famoso, que protagonizou obras como O Curioso Caso de Benjamin Button, Sr e Sra Smith e Clube da Luta.

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Brad Pitt cineinsite inteligencia artificial

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