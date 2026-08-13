Só 6 episódios! Série brasileira de ação entra no TOP 10 da Netflix

Se você está procurando uma série curta para maratonar, a Netflix acaba de ganhar uma produção brasileira que pode entrar na lista. Fúria estreou na plataforma em 29 de julho de 2026 e já aparece entre os títulos mais assistidos do catálogo, ocupando atualmente a quarta posição do TOP 10.

Com apenas seis episódios, a série aposta em uma mistura de drama, ação e suspense para contar a história de um homem que precisa reconstruir a própria vida depois de perder a memória. O caminho escolhido por ele passa pelo MMA e por uma academia que também enfrenta dificuldades para sobreviver.

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A produção é protagonizada por Vinícius Neri e conta ainda com nomes como MC Cabelinho, Fábio Lago, Alice Carvalho, Claudia Raia, Eduardo Moscovis e Bianca Comparato no elenco.

Homem é encontrado quase morto e começa uma nova vida

A história acompanha um homem que é encontrado baleado e quase sem vida por Toni, um treinador de artes marciais que trabalha para manter sua escola de MMA funcionando.

Sem saber quem é ou de onde veio, o rapaz recebe o nome de Marcelo e passa a morar na academia. Aos poucos, ele descobre que possui uma habilidade impressionante para as lutas e encontra no MMA uma possibilidade de recomeçar.

Para Toni, a chegada do jovem também representa uma oportunidade. Com a academia à beira da falência, o treinador vê em Marcelo a esperança de conquistar bons resultados nas competições e conseguir salvar o negócio.

Passado misterioso começa a voltar



Apesar de encontrar um novo rumo, Marcelo não consegue simplesmente deixar o passado para trás.

Conforme começa a ganhar destaque no universo das lutas, o rapaz se envolve em conflitos e passa a descobrir que sua história pode estar ligada a situações muito mais perigosas do que imaginava.

Entre os obstáculos está Júnior Malamute, rival vivido por MC Cabelinho. A disputa entre os dois ajuda a revelar ligações de Marcelo com o crime e aumenta os mistérios em torno da identidade do protagonista.

Elenco reúne nomes conhecidos

Além de Vinícius Neri no papel de Marcelo, Fúria conta com MC Cabelinho como Júnior Malamute e Fábio Lago interpretando Toni, o treinador que encontra o protagonista.

O elenco também reúne Alice Carvalho, Claudia Raia, Eduardo Moscovis e Bianca Comparato.

A série foi criada por Igor Verde e Gustavo Bragança e tem direção geral de José Henrique Fonseca, conhecido pelo trabalho em Bom Dia, Verônica. A produção é da Zola Filmes em parceria com a Netflix.

1 de 4 Fúria - Netflix | Foto: Reprodução | Netflix

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Vale a pena assistir?



Para quem gosta de produções brasileiras com ação, MMA, suspense e mistério, Fúria pode ser uma opção para o fim de semana. A temporada tem apenas seis episódios e acompanha uma história que combina o universo das lutas com a busca do protagonista por respostas sobre seu próprio passado.

Com Marcelo tentando descobrir quem realmente é enquanto enfrenta novos adversários e situações perigosas, a série aposta no mistério para conduzir a trama até o desfecho.