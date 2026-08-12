Filme de ação e drama familiar na Netflix para assistir quarta (12/08)

Para quem acompanhou as cinco temporadas de "Sintonia", a Netflix reservou um presente especial para esta quarta-feira, 12:"Nando Entre Dois Mundos - Um Filme Sintonia" estreia na plataforma dando um desfecho à trajetória de um dos personagens mais marcantes da série brasileira.

Dirigido por Johnny Araújo, o longa é produzido pela Gullane a partir de uma ideia original de KondZilla, com roteiro de Guilherme Quintella, Denis Nielsen e Léo Todeschini. Christian Malheiros retoma o papel de Nando, com o retorno de Júlia Yamaguchi como Scheyla e participações especiais de Bruna Mascarenhas e MC Jottapê, que revivem Rita e Doni nesta despedida do universo de "Sintonia".

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Do que se trata o filme

A história se passa cinco anos após os eventos finais da série, quando Nando (Christian Malheiros) já havia ascendido ao poder no submundo do crime. Vivendo na Sérvia, longe de tudo o que construiu na periferia de São Paulo, ele administra os negócios à distância ao lado de Moicano (Henrique Santana), novo personagem introduzido no filme.

A vida pacata muda drasticamente quando Bruninha (Duda Pimenta), sua filha adolescente, desaparece sem deixar pistas. O sumiço força Nando a voltar ao Brasil, onde tenta reconstruir os laços com Scheyla e os filhos enquanto lida com antigos inimigos e novos perigos. Dividido entre a vida em família e as obrigações com o crime organizado, ele precisa fazer uma escolha impossível sobre a quem deve, de fato, lealdade total.

O fim de uma trajetória de seis anos

Lançada em 2019, "Sintonia" acompanhou a amizade entre Doni, Nando e Rita, criados na mesma comunidade de São Paulo, mas que seguiram caminhos opostos ao entrar na vida adulta: um no funk, outro no tráfico, e a terceira na fé e no ativismo. O filme funciona tanto como spin-off quanto como desfecho definitivo da jornada de Nando, encerrando um arco construído ao longo de seis anos de produção.

Vale a pena assistir?

Sim, especialmente para quem acompanhou a série e quer ver como a história de Nando finalmente se encerra. A presença de Christian Malheiros mantém a intensidade que consagrou o personagem, e o dilema entre família e crime organizado segue sendo o coração emocional que sempre sustentou o universo de "Sintonia".

Mesmo para quem nunca assistiu à série original, o filme promete se sustentar como uma história independente de ação, drama e conflitos familiares.