5 filmes de investigação da Netflix para ver neste fim de semana

Esses filmes de investigação da Netflix são ideais para ver e se divertir neste fim de semana - Foto: Divulgação

Finalmente chegou o fim de semana e nada como aproveitar o tempo livre para maratonar boas produções. Pensando nisso, a Netflix segue como um dos destinos mais procurados por quem quer encontrar filmes capazes de prender a atenção do início ao fim.

E quando o assunto é suspense policial, investigações e mistérios, nada como uma trama cheia de reviravoltas para animar o dia. Entre desaparecimentos, assassinatos e conspirações, o catálogo da plataforma reúne opções que misturam tensão psicológica, ação e histórias imprevisíveis.

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Mesmo longe do circuito mais óbvio do streaming, algumas dessas produções vêm conquistando o público pela qualidade dos roteiros, atuações intensas e narrativas cheias de suspense.

São filmes que apostam menos em explosões e mais em mistérios capazes de deixar o espectador tentando montar o quebra-cabeça até a cena final.



Mas, em meio à enxurrada de opções disponíveis na plataforma, escolher o que assistir pode parecer uma missão impossível. Por isso, o Cineinsite A TARDE preparou uma seleção com ótimas produções de investigação para quem quer transformar o fim de semana em uma verdadeira maratona de suspense.

5 filmes da Netflix para ver AGORA

Camaleões

Cena de Camaleões | Foto: Divulgação

Com um elenco estrelado e atmosfera sombria, o filme acompanha a investigação do assassinato brutal de uma jovem agente imobiliária. O caso leva um detetive experiente a mergulhar em uma trama marcada por mentiras, manipulações e personagens misteriosos.



Enquanto tenta encontrar o verdadeiro culpado, ele percebe que nada é exatamente o que parece. Aos poucos, a investigação começa a desmontar não apenas o crime, mas também as ilusões construídas em torno da própria vida do investigador.

O Culpado

Cena de O Culpado | Foto: Divulgação

A trama acompanha Joe Bayler, policial interpretado por Jake Gyllenhaal, que trabalha na central de emergência 911 após ser rebaixado. Em meio a um plantão caótico e a incêndios que ameaçam Los Angeles, ele recebe uma ligação que muda completamente sua rotina.



Do outro lado da linha, uma mulher parece falar discretamente com o filho, mas, na verdade, tenta denunciar o próprio sequestro. Conforme o policial junta pistas fragmentadas para salvá-la, o caso revela camadas cada vez mais perturbadoras e o obriga a enfrentar os próprios traumas.

Dinheiro Suspeito

Cena de Dinheiro Suspeito | Foto: Divulgação

Estrelado por Ben Affleck e Matt Damon, o thriller policial acompanha um grupo de policiais de Miami que encontra uma enorme quantia em dinheiro escondida em um local abandonado.



O que parecia ser apenas uma grande apreensão rapidamente se transforma em um jogo perigoso de desconfiança. Conforme a notícia se espalha, alianças começam a ruir e ninguém sabe mais em quem confiar dentro da própria equipe.

Exterritorial

Cena de Exterritorial | Foto: Divulgação

A história acompanha Sara Wulf, ex-soldada das Forças Especiais que tenta recomeçar a vida ao lado do filho nos Estados Unidos. Durante uma visita ao consulado norte-americano em Frankfurt, o garoto desaparece misteriosamente sem deixar rastros.



O desespero aumenta quando ninguém parece se lembrar da presença da criança no local. Cercada por suspeitas e conspirações, Sara decide permanecer escondida dentro do prédio enquanto tenta descobrir a verdade antes que seja tarde demais.

Rastros de Um Sequestro

Cena de Rastros de Um Sequestro | Foto: Divulgação

O suspense sul-coreano acompanha Jin-seok, jovem que começa a desconfiar do comportamento do próprio irmão após ele retornar para casa depois de um misterioso sequestro.



Sem memória do que aconteceu, o homem passa a agir de forma agressiva e estranha, despertando suspeitas cada vez maiores. A investigação conduz o protagonista a descobertas chocantes sobre sua família e sobre sua própria identidade.