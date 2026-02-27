5 séries de suspense escondidas na Netflix para maratonar hoje

Essas séries escondidas da Netflix são a melhor pedida para uma boa maratona - Foto: Divulgação

Nem sempre as melhores séries de suspense da Netflix são aquelas que dominam o TOP 10 ou viralizam nas redes sociais. Ao longo dos anos, o catálogo do streaming acumulou produções que tiveram boa recepção no lançamento, mas acabaram ficando esquecidas com o passar do tempo, mesmo entregando histórias envolventes e cheias de tensão.

Diferente das recomendações mais óbvias, esta seleção foge dos títulos já consagrados entre os fãs do gênero. Séries como Dark, Mindhunter, Ozark, Black Mirror, O Agente Noturno e outras produções que continuam populares não fazem parte da lista, justamente para abrir espaço a descobertas menos comentadas.

Também ficam de fora produções recentes como Adolescência, Dele & Dela, Indomável, O Monstro em Mim, Unfamiliar e Custe o que Custar. A proposta é destacar histórias que podem ter passado despercebidas, mas que ainda são ótimas escolhas para quem procura algo diferente para maratonar.



A ideia aqui é apresentar ao menos alguma opção que você ainda não conheça. Se já tiver visto ou souber sobre todas essas cinco séries da lista e as que foram citadas anteriormente, significa que você é um “maratonista” de primeira da Netflix.

O Cineinsite A TARDE preparou uma lista com ótimas opções para adicionar agora mesmo à sua fila.

5 séries para ver agora na Netflix

A Desordem Que Ficou (2020)

Cena de A Desordem Que Ficou | Foto: Divulgação

Essa é uma minissérie de suspense espanhola lançada em 2020, que teve uma boa audiência quando foi lançada, mas é dessas produções esquecidas pelo tempo. Não chega a ser nenhuma obra-prima, mas é uma boa opção para quem gosta de tramas misteriosas. São oito episódios em que acompanhamos duas cronologias num mesmo cenário, uma escola numa cidade pequena.



Raquel (Inma Cuesta) é uma jovem professora de literatura que dá uma segunda chance ao seu casamento e se muda para a cidade natal do marido. Mas o lugar esconde um segredo obscuro que ela tenta desvendar. O elenco conta com Arón Piper, Bárbara Lennie e Tamar Novas.

Bloodline

Cena de Bloodline | Foto: Divulgação

Dos criadores de Damages (2007-2012), essa foi uma das primeiras séries originais da história da Netflix. É um thriller dramático que explora os demônios que espreitam sob a superfície de uma família americana contemporânea.



Os Rayburns são pilares trabalhadores de sua comunidade em Florida Keys, mas seu passado guarda segredos sombrios que eles esperam que permaneçam enterrados. A paranoia e a desconfiança aumentam à medida que mentiras se acumulam, alianças são desfeitas e um crime impensável.

O relacionamento antes harmonioso da família se deteriora, e pessoas boas são forçadas a considerar fazer coisas muito ruins. A Netflix reuniu um elenco de peso para dar vida à família Rayburn, com o sempre magnético Ben Mendelsohn como o detetive e o charmoso Kyle Chandler como o problemático da família.

O Paraíso e a Serpente

Cena de O Paraíso e a Serpente | Foto: Divulgação

O que é preciso para capturar um assassino? Inspirada em uma história real, a série Netflix conta a história de Charles Sobhraj e a namorada, Marie-Andrée Leclerc, que percorreram a Tailândia, o Nepal e a Índia durante 1975 e 1976 cometendo diversos crimes na “trilha hippie” da Ásia. Os dois se tornaram os principais suspeitos de uma série de assassinatos de jovens turistas ocidentais.



Um jovem diplomata da embaixada holandesa em Bangkok chamado Herman Knippenberg se envolve nessa intrincada teia de crimes e, com a ajuda de sua esposa, Angela, da polícia de vários países do mundo e de testemunhas das manipulações de Sobhraj, desencadeia uma sequência de eventos que fará do criminoso o homem mais procurado pela Interpol, com mandados de prisão em vários continentes.

Black Rabbit

Cena de Black Rabbit | Foto: Divulgação

Essa é uma minissérie recente e com um elenco de peso, mas fez pouco barulho aqui no Brasil e ficou poucos dias no Top 10, sem ter aparecido na liderança nenhuma vez. Na trama, Jude Law é dono e cofundador do lounge VIP que dá nome à produção, em Nova York.

Jason Bateman interpreta seu irmão mais velho, o também cofundador do Black Rabbit, a quem Law relutantemente convida de volta para sua vida –e que traz consigo muitos problemas.



Law e Bateman formam uma dupla perfeita neste drama intrigante com apenas dois personagens. Embora a intensidade implacável da série possa, por vezes, causar certo desconforto, os protagonistas mantêm o espectador envolvido.

Seven Seconds

Cena de Seven Seconds | Foto: Divulgação

Quando Brenton Butler (Daykwon Gaines), um ciclista negro de 15 anos, morre atropelado por um policial branco, a tensão racial toma conta de Jersey City. Este suspense policial explora as consequências do acidente, incluindo uma tentativa de acobertamento por parte da polícia e um julgamento tumultuado.



A promotora assistente KJ (Clare-Hope Ashitey) quer registrar o atropelamento como crime de ódio, além de homicídio culposo. Quanto mais o caso se arrasta sem uma resolução, mais tensa a situação se torna. A vencedora do Emmy, Regina King, estrela como Latrice, a mãe religiosa de Brenton.