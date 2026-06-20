5 séries policiais da Netflix para este fim de semana (20 e 21/06)

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Se a sua ideia para os próximos dias inclui uma boa maratona repleta de mistérios, investigações e reviravoltas inesperadas, a Netflix tem opções que merecem entrar imediatamente na lista. Algumas dessas séries escondem segredos capazes de mudar completamente o rumo da história já nos primeiros episódios.

As produções policiais seguem entre os gêneros mais procurados pelos assinantes do streaming justamente pela capacidade de manter o suspense até os minutos finais. Quanto mais pistas surgem, mais perguntas aparecem pelo caminho, criando histórias difíceis de abandonar antes do desfecho.

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Outro diferencial desta seleção é o formato enxuto. Com poucos episódios, essas séries são ideais para quem procura uma trama envolvente que pode ser iniciada e concluída ainda durante o mesmo fim de semana, sem a necessidade de investir meses acompanhando várias temporadas.



Mas encontrar uma série realmente envolvente nem sempre é simples. Com centenas de títulos disponíveis na plataforma, uma boa curadoria faz a diferença quando o catálogo é enorme e o tempo livre é limitado.

Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE reuniu cinco séries policiais disponíveis na Netflix que combinam investigações intrigantes, desaparecimentos misteriosos, conspirações sombrias e personagens dispostos a tudo para descobrir a verdade.

5 séries para ver agora na Netflix

Eu Vou Te Encontrar

Cena de Eu Vou Te Encontrar - Foto: Divulgação

A trama acompanha David Burroughs, um pai condenado injustamente pelo assassinato do próprio filho. Cumprindo pena perpétua, ele vive atormentado pela tragédia que destruiu sua vida e sua família.



Tudo muda quando surgem evidências de que a criança pode estar viva. Determinado a descobrir a verdade, David embarca em uma jornada desesperada para sair da prisão e encontrar respostas sobre o paradeiro do menino.

A Grande Ilusão

Cena de A Grande Ilusão - Foto: Divulgação

Na minissérie baseada na obra de Harlan Coben, Maya tenta reconstruir a vida após a morte do marido enquanto cuida sozinha da filha pequena. Porém, um acontecimento aparentemente impossível muda completamente sua realidade.



Ao analisar imagens de uma câmera instalada para monitorar a bebê, ela acredita ver o marido morto. A descoberta desencadeia uma investigação cheia de mistérios, conspirações e perigos inesperados.

Não Fale Com Estranhos

Cena de Não Fale Com Estranhos - Foto: Divulgação

Baseada no romance homônimo de Harlan Coben, a produção acompanha um pai de família que vê sua rotina desmoronar após um encontro com uma mulher misteriosa.



Durante a conversa, ela revela um segredo chocante envolvendo sua esposa. A partir desse momento, a busca pela verdade expõe uma rede de mentiras capaz de transformar completamente sua vida.

O Diabo em Ohio

Cena de O Diabo em Ohio - Foto: Divulgação

A psiquiatra Suzanne Mathis trabalha com jovens traumatizados e decide acolher em sua própria casa uma adolescente resgatada após anos de abuso. Inicialmente, a atitude parece apenas um gesto de solidariedade.



No entanto, comportamentos cada vez mais estranhos despertam a preocupação da família. Conforme investiga o passado da garota, Suzanne descobre conexões com uma seita misteriosa e segredos sombrios.

Que Falta Você Me Faz

Cena de Que Falta Você Me Faz - Foto: Divulgação

A detetive Kat Donovan ainda convive com os traumas deixados pelo desaparecimento repentino do ex-noivo, ocorrido mais de uma década antes. Sem respostas, ela tenta seguir em frente com a própria vida.



Tudo muda quando encontra o antigo namorado em um aplicativo de relacionamentos. A tentativa de entender o que aconteceu acaba revelando uma conspiração perigosa que pode estar ligada ao assassinato de seu pai.