SE LIGA NA DICA
5 séries policiais da Netflix para este fim de semana (20 e 21/06)
Essas produções da Netflix vão prender sua atenção do primeiro ao último episódio
Se a sua ideia para os próximos dias inclui uma boa maratona repleta de mistérios, investigações e reviravoltas inesperadas, a Netflix tem opções que merecem entrar imediatamente na lista. Algumas dessas séries escondem segredos capazes de mudar completamente o rumo da história já nos primeiros episódios.
As produções policiais seguem entre os gêneros mais procurados pelos assinantes do streaming justamente pela capacidade de manter o suspense até os minutos finais. Quanto mais pistas surgem, mais perguntas aparecem pelo caminho, criando histórias difíceis de abandonar antes do desfecho.
Leia Também:
Outro diferencial desta seleção é o formato enxuto. Com poucos episódios, essas séries são ideais para quem procura uma trama envolvente que pode ser iniciada e concluída ainda durante o mesmo fim de semana, sem a necessidade de investir meses acompanhando várias temporadas.
Mas encontrar uma série realmente envolvente nem sempre é simples. Com centenas de títulos disponíveis na plataforma, uma boa curadoria faz a diferença quando o catálogo é enorme e o tempo livre é limitado.
Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE reuniu cinco séries policiais disponíveis na Netflix que combinam investigações intrigantes, desaparecimentos misteriosos, conspirações sombrias e personagens dispostos a tudo para descobrir a verdade.
5 séries para ver agora na Netflix
Eu Vou Te Encontrar
A trama acompanha David Burroughs, um pai condenado injustamente pelo assassinato do próprio filho. Cumprindo pena perpétua, ele vive atormentado pela tragédia que destruiu sua vida e sua família.
Tudo muda quando surgem evidências de que a criança pode estar viva. Determinado a descobrir a verdade, David embarca em uma jornada desesperada para sair da prisão e encontrar respostas sobre o paradeiro do menino.
A Grande Ilusão
Na minissérie baseada na obra de Harlan Coben, Maya tenta reconstruir a vida após a morte do marido enquanto cuida sozinha da filha pequena. Porém, um acontecimento aparentemente impossível muda completamente sua realidade.
Ao analisar imagens de uma câmera instalada para monitorar a bebê, ela acredita ver o marido morto. A descoberta desencadeia uma investigação cheia de mistérios, conspirações e perigos inesperados.
Não Fale Com Estranhos
Baseada no romance homônimo de Harlan Coben, a produção acompanha um pai de família que vê sua rotina desmoronar após um encontro com uma mulher misteriosa.
Durante a conversa, ela revela um segredo chocante envolvendo sua esposa. A partir desse momento, a busca pela verdade expõe uma rede de mentiras capaz de transformar completamente sua vida.
O Diabo em Ohio
A psiquiatra Suzanne Mathis trabalha com jovens traumatizados e decide acolher em sua própria casa uma adolescente resgatada após anos de abuso. Inicialmente, a atitude parece apenas um gesto de solidariedade.
No entanto, comportamentos cada vez mais estranhos despertam a preocupação da família. Conforme investiga o passado da garota, Suzanne descobre conexões com uma seita misteriosa e segredos sombrios.
Que Falta Você Me Faz
A detetive Kat Donovan ainda convive com os traumas deixados pelo desaparecimento repentino do ex-noivo, ocorrido mais de uma década antes. Sem respostas, ela tenta seguir em frente com a própria vida.
Tudo muda quando encontra o antigo namorado em um aplicativo de relacionamentos. A tentativa de entender o que aconteceu acaba revelando uma conspiração perigosa que pode estar ligada ao assassinato de seu pai.