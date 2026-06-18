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Cinema de Salvador recebe mostra internacional em apoio à Palestina
Evento gratuito reúne curtas de diferentes países e integra um movimento internacional
Salvador será uma das cidades participantes do Queer Cinema for Palestine (Cinema Cuir pela Palestina), iniciativa internacional que promove sessões de cinema em apoio à causa palestina. O evento acontece nesta sexta-feira, 19, às 9h, no Cinema da UFBA, com realização do coletivo CAOS e entrada gratuita.
A mostra integra uma mobilização global co-organizada pela Campanha Palestina pelo Boicote Acadêmico e Cultural a Israel (PACBI) e centenas de organizações parceiras.
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A edição deste ano reúne mais de 300 exibições em 60 países e 20 idiomas, envolvendo coletivos queer, grupos de solidariedade, movimentos ativistas, organizações indígenas, festivais de cinema, universidades, bibliotecas e cinemas independentes.
Em Salvador, o público poderá assistir a seis curtas-metragens dirigidos por realizadorxs queer palestinos ou produzidos em solidariedade à Palestina.
As obras fazem parte da curadoria coletiva “No Pride in Genocide” (Não há orgulho no genocídio), proposta que conecta arte, resistência e debate político por meio do audiovisual.
Segundo a organização local, a participação da capital baiana no circuito internacional reforça o compromisso com pautas ligadas aos direitos humanos e à solidariedade entre povos. “Em Salvador, vamos participar desse movimento, pois compreendemos que a luta pela Palestina livre é pela liberdade de todos os povos oprimidos.”
Os interessados em acompanhar novidades sobre a programação e outras atividades do coletivo podem acessar o perfil oficial nas redes sociais: instagram.com/antropologicaos.
Cinema Cuir pela Palestina – Não há orgulho no genocídio
- Data: 19 de junho (sexta-feira)
- Horário: 9h
- Onde: Saladearte Cinema da UFBA
- Evento gratuito, com emissão de certificado