Cinema de Salvador recebe mostra internacional em apoio à Palestina

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Salvador será uma das cidades participantes do Queer Cinema for Palestine (Cinema Cuir pela Palestina), iniciativa internacional que promove sessões de cinema em apoio à causa palestina. O evento acontece nesta sexta-feira, 19, às 9h, no Cinema da UFBA, com realização do coletivo CAOS e entrada gratuita.

A mostra integra uma mobilização global co-organizada pela Campanha Palestina pelo Boicote Acadêmico e Cultural a Israel (PACBI) e centenas de organizações parceiras.

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A edição deste ano reúne mais de 300 exibições em 60 países e 20 idiomas, envolvendo coletivos queer, grupos de solidariedade, movimentos ativistas, organizações indígenas, festivais de cinema, universidades, bibliotecas e cinemas independentes.



Em Salvador, o público poderá assistir a seis curtas-metragens dirigidos por realizadorxs queer palestinos ou produzidos em solidariedade à Palestina.

As obras fazem parte da curadoria coletiva “No Pride in Genocide” (Não há orgulho no genocídio), proposta que conecta arte, resistência e debate político por meio do audiovisual.

Segundo a organização local, a participação da capital baiana no circuito internacional reforça o compromisso com pautas ligadas aos direitos humanos e à solidariedade entre povos. “Em Salvador, vamos participar desse movimento, pois compreendemos que a luta pela Palestina livre é pela liberdade de todos os povos oprimidos.”

Os interessados em acompanhar novidades sobre a programação e outras atividades do coletivo podem acessar o perfil oficial nas redes sociais: instagram.com/antropologicaos.

Cinema Cuir pela Palestina – Não há orgulho no genocídio