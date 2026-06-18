EM CARTAZ
Toy Story 5 e mais: veja o que está passando no cinema em Salvador
Cineinsite A TARDE montou uma lista de estreias, pré-estreias e filmes que estão em cartaz
Os cinemas de Salvador oferecem uma programação variada, com opções para todos os públicos. Entre os lançamentos e filmes em cartaz, destacam-se filmes de ação, comédia, ficção científica e produções para toda a família.
Embora Toy Story 5, novo filme da franquia de animação, seja a estreia mais aguardada da semana, a diversidade de longas em exibição garante alternativas que vão desde histórias repletas de sustos até obras mais reflexivas.
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Para quem está em busca de um bom filme para assistir, o Cineinsite A TARDE montou uma lista com os principais títulos em exibição, incluindo resumos e trailers para ajudar na escolha.
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Confira as principais estreias e filmes em cartaz!
Supergirl (PRÉ-ESTREIA)
Supergirl acompanha Kara Zor-El (Milly Alcock), que ainda carrega os traumas da destruição de Krypton anos após sobreviver à tragédia. Sua jornada muda ao cruzar o caminho de Ruthye Marie Knoll (Eve Ridley), uma jovem alienígena em busca de vingança contra o mercenário Krem (Matthias Schoenaerts), responsável pela morte de seu pai.
Relutante em participar da caçada, Kara muda de ideia quando alguém próximo a ela é ameaçado. Ao lado de Krypto, o supercão, a heroína embarca em uma aventura espacial repleta de perigos, enfrentando inimigos e tendo seus poderes testados longe da influência do sol amarelo.
Toy Story 5
Em Toy Story 5, os brinquedos enfrentam um desafio inédito quando Bonnie, agora com 8 anos, passa a dedicar cada vez mais tempo ao seu novo tablet. O dispositivo, chamado Lilypad, cria experiências virtuais capazes de prender completamente a atenção da menina, fazendo com que Woody, Buzz, Jessie e os demais percebam que estão perdendo espaço em sua rotina.
Enquanto Jessie tenta manter o grupo unido diante das mudanças, o retorno de Woody traz uma nova esperança para os brinquedos. Juntos, eles embarcam em uma jornada que coloca tradição e tecnologia frente a frente, explorando temas como adaptação, amizade e o impacto das telas na infância.
Quinze Dias
Quinze Dias acompanha Felipe, um adolescente gordo e inseguro que vê nas férias de julho uma chance de escapar do bullying sofrido na escola. Seus planos de passar os dias assistindo séries e lendo são interrompidos quando descobre que Caio, seu vizinho e antiga paixão de infância, ficará hospedado em sua casa por duas semanas.
Entre inseguranças, descobertas e aproximações inesperadas, os dois embarcam em uma jornada de autoconhecimento que transforma suas vidas.
Dia D
Em Dia D, Steven Spielberg volta a trabalhar com o roteirista David Koepp em uma aventura de ficção científica e fantasia. A trama começa quando um evento inexplicável é transmitido ao vivo para o mundo inteiro, provocando medo, confusão e uma série de questionamentos sobre sua origem.
Enquanto fenômenos estranhos se espalham pelo planeta e segredos militares são revelados, a crise ganha proporções globais. Diante de evidências cada vez mais claras de uma inteligência extraterrestre, a humanidade precisa lidar com a possibilidade de nunca ter estado sozinha no universo.
Mestres do Universo
O príncipe Adam embarca em uma jornada decisiva para salvar o reino de Eternia de uma grave ameaça. Enquanto o vilão Esqueleto e seu exército avançam com seus planos de conquista, o jovem herdeiro precisa encontrar forças para proteger seu povo e aqueles que ama.
Para enfrentar o inimigo, Adam parte em busca de uma espada lendária capaz de mudar seu destino. Ao descobrir o verdadeiro poder do artefato, ele se transforma no poderoso He-Man, o guerreiro destinado a defender Eternia das forças do mal.
Todo Mundo Em Pânico 6
Em Todo Mundo em Pânico 6, Cindy, Brenda, Ray e Shorty se reencontram décadas após os acontecimentos que marcaram suas vidas. Quando um novo assassino mascarado surge, o grupo acaba envolvido em mais uma sequência de situações absurdas e perigosas.
Mantendo o humor característico da franquia, o filme satiriza algumas das maiores produções do cinema recente. Remakes, prequels, sequências, spin-offs e outras tendências de Hollywood entram na mira da comédia, que promete referências e piadas para os fãs do gênero.
Alpha
Em Alpha, uma adolescente de 13 anos vive com a mãe, uma médica dedicada ao tratamento de pacientes afetados por uma misteriosa doença que transforma lentamente os infectados em mármore. Após fazer uma tatuagem caseira com um amigo, a jovem sofre uma infecção que desperta o temor de ter contraído a enfermidade.
À medida que a suspeita se espalha, Alpha passa a enfrentar o preconceito e o isolamento. Entre rumores na escola, acusações de colegas e a crescente preocupação da mãe, ela precisa lidar com as consequências de uma situação que ameaça transformar completamente sua vida.
Para conferir mais detalhes sobre os filmes em cartaz, horários e salas, acesse o Cineinsite A TARDE e programe sua próxima ida ao cinema!