Morre aos 35 anos atriz de O Chamado e Lilo & Stitch

A atriz Daveigh Chase, conhecida por interpretar a icônica Samara Morgan em O Chamado e por dar voz à personagem Lilo em Lilo & Stitch, morreu aos 35 anos. A informação foi confirmada pelo namorado da artista, Roy Hernandez, que atribuiu a morte a complicações provocadas por meningite e uma infecção generalizada.

Segundo informações divulgadas pelo TMZ nesta quarta-feira, 17, a atriz morreu na terça-feira, 16, nos Estados Unidos. De acordo com Roy Hernandez, Daveigh enfrentava complicações causadas por meningite e uma infecção generalizada que evoluiu para um quadro de sepse.

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O namorado informou ao tabloide que a atriz foi vítima de um quadro de meningite, junto de uma infecção sanguínea, que lhe causou problemas septicêmicos e levou à falência de seus órgãos. Fontes também relataram que Daveigh havia sido internada em um hospital de Los Angeles no início deste mês devido à desnutrição.

A morte da atriz levou fãs a relembrarem os personagens que marcaram sua trajetória. A estadunidense ficou mundialmente conhecida por interpretar Samara Morgan em O Chamado, lançado em 2002, quando ainda era criança.

A personagem se tornou uma das figuras mais emblemáticas do terror contemporâneo e ajudou a consolidar seu nome em Hollywood.

No mesmo ano, porém, Daveigh conquistou o público em um papel completamente diferente. Ela foi a voz original de Lilo Pelekai na animação Lilo & Stitch, da Disney, tornando-se uma das vozes mais reconhecidas do estúdio.

Lançado em 2002, o filme acompanha a história da pequena havaiana que cria uma amizade improvável com Stitch, um experimento alienígena criado para causar destruição. Com sua personalidade forte, divertida e sensível, Lilo se tornou uma das personagens mais queridas da Disney e ajudou a transformar a animação em um clássico.

Além de emprestar sua voz à protagonista de Lilo & Stitch, Daveigh participou de outras produções ligadas à franquia ao longo dos anos. A atriz também teve destaque como dubladora na versão em inglês de A Viagem de Chihiro, clássico do Studio Ghibli dirigido por Hayao Miyazaki.