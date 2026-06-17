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O filme TOP 1 da Netflix vai prender sua atenção nesta quarta (17/06)

Longa conquistou os fãs de suspense com uma trama inquietante e cheia de tensão

Beatriz Santos
Por
Cena de Não Fale o Mal
Cena de Não Fale o Mal - Foto: Divulgação

Estamos no meio da semana, mas a vontade de assistir a uma boa história continua mesmo em meio à correria da rotina. Pensando nisso, a Netflix tem uma opção perfeita para quem procura um filme envolvente para assistir nesta quarta-feira, 17.

Recém-chegado ao catálogo, Não Fale o Mal já alcançou o TOP 1 da plataforma e vem chamando atenção por combinar um suspense eletrizante com uma história macabra que prende o público do início ao fim.

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Remake do longa dinamarquês Speak No Evil (2022), a produção dirigida por James Watkins transforma uma simples viagem de fim de semana em uma experiência cada vez mais perturbadora.

Com clima de tensão constante e um elenco liderado por James McAvoy, o filme é uma das apostas mais comentadas entre os fãs de terror psicológico.

Um convite que vira pesadelo

A trama acompanha Ben e Louise Dalton, um casal americano que conhece outra família durante as férias na Europa. Após uma convivência aparentemente agradável, eles aceitam o convite para passar alguns dias em uma casa de campo isolada no interior da Inglaterra.

O que parecia ser uma oportunidade para relaxar logo se transforma em algo muito mais sombrio. Pequenos comportamentos estranhos, situações desconfortáveis e atitudes invasivas começam a surgir, criando uma sensação crescente de que existe algo profundamente errado naquele lugar.

A grande força da narrativa está justamente na maneira como o desconforto se instala. Em vez de apostar apenas em sustos ou violência explícita, o filme explora situações sociais constrangedoras e a dificuldade dos personagens em reagir diante de comportamentos abusivos.

Terror psicológico em vez de monstros

Dirigido pelo mesmo cineasta de A Mulher de Preto, James Watkins constrói o medo a partir de situações comuns. O horror nasce da cordialidade excessiva, da vergonha de parecer rude e da sensação de estar preso em um ambiente onde as regras mudam constantemente.

Paddy, interpretado por James McAvoy, é o principal responsável por essa atmosfera. O personagem alterna simpatia e intimidação de forma imprevisível, tornando cada interação mais desconfortável do que a anterior.

Enquanto isso, Ben e Louise tentam manter a educação e seguir as convenções sociais, mesmo quando os sinais de perigo já começam a se tornar evidentes. Essa dinâmica faz com que a tensão cresça gradativamente até atingir momentos de grande intensidade.

Elenco ajuda a elevar a tensão

Além de McAvoy, o filme reúne nomes conhecidos do público. Mackenzie Davis, lembrada por sua participação em Black Mirror, interpreta Louise, enquanto Scoot McNairy vive Ben. O elenco principal também conta com Aisling Franciosi no papel de Ciara.

As atuações ajudam a tornar a história mais convincente, especialmente porque os personagens precisam navegar por situações cada vez mais absurdas sem perder a credibilidade diante do espectador.

Do terror social ao thriller

Embora preserve a premissa central do original dinamarquês, a versão de 2024 segue um caminho diferente em sua reta final. Aos poucos, a história abandona parte do terror social e assume uma estrutura mais próxima de um thriller de confronto.

Com isso, o filme ganha ritmo acelerado, mais ação e um senso de urgência crescente. A mudança torna a experiência mais acessível ao grande público, sem abrir mão do clima sufocante construído ao longo da narrativa.

Vale a pena?

Para quem gosta de suspense psicológico, Não Fale o Mal entrega uma experiência inquietante e eficiente. O longa se destaca menos pelos momentos de choque e mais pela forma como transforma situações cotidianas em algo profundamente perturbador.

Além disso, o filme alcançou impressionantes 83% de aprovação da critica especializada na plataforma Rotten Tomatoes.

Já disponível na Netflix e ocupando o topo do ranking da plataforma, o filme é uma escolha certeira para quem procura uma história tensa, macabra e cheia de reviravoltas para assistir nesta quarta-feira.

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